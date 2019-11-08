Зараз буду робити підрахуй. Основна картка все ж була і по всім категоріям.
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Зараз буду робити підрахуй. Основна картка все ж була і по всім категоріям.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:12
И у меня не сходится.
Как будто приветственного КБ в 100 грн. за покупку в 500 грн. не хватает.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 16:12
Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:46
Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:50
тоже 100 грн не хватает
Зарабатывайте
Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:51
Кред. лимит на КоКо
Господа, а для этого банка правило выдавать кредитную Ко-Ко карту с нулевым кредитным лимитом?
Аргументация:
1. Не смогли дозвониться по номерам телефонов, которые я им дал как контактные. Хотя абоненты уверяют, что звонков не было.
2. Попользуйтесь картой так, а через месяц попробуйте еще раз оформить кредитный лимит.
Хотя выдачу самой карты - одобрили.
Вообще, есть ли действующий алгоритм налития КЛ? Там 3 раза присесть, или чтобы фазы Луны сошлись? Кредитный рейтинг - строго положительный (если верить УБКИ).
Сами, я так понимаю, добровольно не нальют...
P.S. От всех страховок отказался, возможно и это повлияло...
Додано: П'ят 08 лис, 2019 17:57
Рабочий лайфак: не забирайте карту с нулевым кредитным лимитом. Берите измором! Мне через 3 рабочих дня предложили САМИ 10к лимита (столько и просил). Но так и не забирал (мутные условия). Удачи!
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Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
За покупку в 100 грн. Мені в минулому зарахували. Тільки паразити провели по щоту першою найдорожчу операцію за два дні, а не реально першу.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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