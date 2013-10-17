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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4154415541564157

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 454
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
118
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
90
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 16:14

  Adast написав:А как в Форварде открыть депозит Онлайн в валюте?
Нужно текущий счёт открывать? Я что-то не могу найти тарифы на его обслуживание у них на сайте.


але будьте обережні, бо в Форварді є два типи поточних рахунків
один має неприємну властивість - в день макс 1000 віддають, більше - під коміс!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:46

Забрал сегодня Коко кредитку, не было никаких проблем с отказом от страховки, возможно потому что кредитный лимит 0 :D

Что интересно, карту не удалось активировать через приложение и спустя пару часов Форвард прислал смску что активировать можно будет через несколько дней и они мне об этом напишут.
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 14:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:але будьте обережні, бо в Форварді є два типи поточних рахунків
один має неприємну властивість - в день макс 1000 віддають, більше - під коміс!

Це Ощадний з лімітом 1000?
А поточний під депо без ліміту зняття валюти?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кешбек так же как и проценты падает: 7-го вечером снимать со счета, чтобы не превысить 15к или таки завтра по факту упадет?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лип, 2020 18:33

  Slx написав:Кешбек так же как и проценты падает: 7-го вечером снимать со счета, чтобы не превысить 15к или таки завтра по факту упадет?

Потерянная гривна 25 копеек - это столь важная для семейного бюджета цифра?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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