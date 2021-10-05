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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 гру, 2021 20:39
1finanсier написав:
Панове, а є в конось досвід керування двома(трьома) акками за допомогою додатку Форварду в одному телефоні ? Чи не блочить барсік за таке?
Не блочить
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Додано: Чет 16 гру, 2021 22:28
1finanсier написав:
Панове, а є в конось досвід керування двома(трьома) акками за допомогою додатку Форварду в одному телефоні ? Чи не блочить барсік за таке?
На телефонах Xiaomi є штатне клонування програм. Можна створити по 1 клону кожної програми, і тоді програма буде думати що ви заходите з різних пристроїв. Крім того є додаткові програми на плеймаркеті з функцією клонування на кілька аккаунтів. Конкретно Форвард не клонував, але з іншими банківськими застосунками проблем не виникало.
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Пансер
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:40
Пансер написав: 1finanсier написав:
Панове, а є в конось досвід керування двома(трьома) акками за допомогою додатку Форварду в одному телефоні ? Чи не блочить барсік за таке?
На телефонах Xiaomi є штатне клонування програм. Можна створити по 1 клону кожної програми, і тоді програма буде думати що ви заходите з різних пристроїв. Крім того є додаткові програми на плеймаркеті з функцією клонування на кілька аккаунтів. Конкретно Форвард не клонував, але з іншими банківськими застосунками проблем не виникало.
Та хотілося б використовувати два акка без всяких додаткових програм
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1finanсier
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Додано: Суб 18 гру, 2021 11:12
Может я так попадая, но в отд. на Святошино частенько не работают терминалы.
Учитывая немногочисленность отд. - очень плохо в оценке обслуживания
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19yuriy91
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Додано: Суб 18 гру, 2021 19:47
друзья, перевыпуск неименной коко-дебетки после утери - безплатно?
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keep
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Додано: Нед 19 гру, 2021 01:01
keep написав:друзья, перевыпуск неименной коко-дебетки после утери - безплатно?
Да
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Додано: Пон 20 гру, 2021 13:23
Зампредседателя правления «Форвард Банка» Андрей Прусов также считает, что в перспективе кешбэк останется в большей степени инструментом для держателей кредиток: со снижением interchange привлекательность дебетных карт для банка близка к нулю.
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Vorlon
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Додано: Пон 20 гру, 2021 13:29
Vorlon написав:
Зампредседателя правления «Форвард Банка» Андрей Прусов также считает, что в перспективе кешбэк останется в большей степени инструментом для держателей кредиток: со снижением interchange привлекательность дебетных карт для банка близка к нулю.
При снижении кэшбека до нуля привлекательность карт банка близка к нулю.
Думай-те
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unicdima
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Додано: Пон 20 гру, 2021 13:44
unicdima написав: Vorlon написав:
Зампредседателя правления «Форвард Банка» Андрей Прусов также считает, что в перспективе кешбэк останется в большей степени инструментом для держателей кредиток: со снижением interchange привлекательность дебетных карт для банка близка к нулю.
При снижении кэшбека до нуля привлекательность карт банка близка к нулю.
Думай-те
Уходим в кэш, без всяких там бэк
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Amethyst
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Додано: Пон 20 гру, 2021 13:53
unicdima написав: Vorlon написав:
Зампредседателя правления «Форвард Банка» Андрей Прусов также считает, что в перспективе кешбэк останется в большей степени инструментом для держателей кредиток: со снижением interchange привлекательность дебетных карт для банка близка к нулю.
При снижении кэшбека до нуля привлекательность карт банка близка к нулю.
Думай-те
Он же сказал только про дебетные карты, по кредитным все нормально, так о чем думать...
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