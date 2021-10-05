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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5041504250435044>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 20:39

  1finanсier написав:Панове, а є в конось досвід керування двома(трьома) акками за допомогою додатку Форварду в одному телефоні ? Чи не блочить барсік за таке?

Не блочить
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 22:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  1finanсier написав:Панове, а є в конось досвід керування двома(трьома) акками за допомогою додатку Форварду в одному телефоні ? Чи не блочить барсік за таке?

На телефонах Xiaomi є штатне клонування програм. Можна створити по 1 клону кожної програми, і тоді програма буде думати що ви заходите з різних пристроїв. Крім того є додаткові програми на плеймаркеті з функцією клонування на кілька аккаунтів. Конкретно Форвард не клонував, але з іншими банківськими застосунками проблем не виникало.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 00:40

  Пансер написав:
  1finanсier написав:Панове, а є в конось досвід керування двома(трьома) акками за допомогою додатку Форварду в одному телефоні ? Чи не блочить барсік за таке?

На телефонах Xiaomi є штатне клонування програм. Можна створити по 1 клону кожної програми, і тоді програма буде думати що ви заходите з різних пристроїв. Крім того є додаткові програми на плеймаркеті з функцією клонування на кілька аккаунтів. Конкретно Форвард не клонував, але з іншими банківськими застосунками проблем не виникало.

Та хотілося б використовувати два акка без всяких додаткових програм
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Может я так попадая, но в отд. на Святошино частенько не работают терминалы.
Учитывая немногочисленность отд. - очень плохо в оценке обслуживания
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 19:47

друзья, перевыпуск неименной коко-дебетки после утери - безплатно?
keep
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 01:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

keep написав:друзья, перевыпуск неименной коко-дебетки после утери - безплатно?
Да
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:23

Зампредседателя правления «Форвард Банка» Андрей Прусов также считает, что в перспективе кешбэк останется в большей степени инструментом для держателей кредиток: со снижением interchange привлекательность дебетных карт для банка близка к нулю.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:29

  Vorlon написав:
Зампредседателя правления «Форвард Банка» Андрей Прусов также считает, что в перспективе кешбэк останется в большей степени инструментом для держателей кредиток: со снижением interchange привлекательность дебетных карт для банка близка к нулю.

При снижении кэшбека до нуля привлекательность карт банка близка к нулю.
Думай-те
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:44

  unicdima написав:
  Vorlon написав:
Зампредседателя правления «Форвард Банка» Андрей Прусов также считает, что в перспективе кешбэк останется в большей степени инструментом для держателей кредиток: со снижением interchange привлекательность дебетных карт для банка близка к нулю.

При снижении кэшбека до нуля привлекательность карт банка близка к нулю.
Думай-те

Уходим в кэш, без всяких там бэк :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 13:53

  unicdima написав:
  Vorlon написав:
Зампредседателя правления «Форвард Банка» Андрей Прусов также считает, что в перспективе кешбэк останется в большей степени инструментом для держателей кредиток: со снижением interchange привлекательность дебетных карт для банка близка к нулю.

При снижении кэшбека до нуля привлекательность карт банка близка к нулю.
Думай-те


Он же сказал только про дебетные карты, по кредитным все нормально, так о чем думать...
Valeriy237
 
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  #<1 ... 5041504250435044>
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