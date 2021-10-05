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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5042504350445045

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 500
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
97
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
113
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
67
Всього голосів : 500
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:09

  хуторянка написав:
  darmet написав:
  Tegularius написав:Новых акционных депозитов здесь не предвидится, вроде тех, что были до октября?
А то учетную ставку НБУ повысил, а проценты по вкладам везде как и были ниже плинтуса.

Поднимут когда начнется вынос.

тогда до лета

Когда это летом ставки повышались? Мечтатели...
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

Алкашка в розетке прошла как маркетплейс, а не виномаркет
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:01

  andreyiskra написав:Алкашка в розетке прошла как маркетплейс, а не виномаркет

При оплаті на місці - маркетплейси, при онлайн оплаті - алкашка.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Онлайн платил
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:24

  Порт написав:
  хуторянка написав:
  darmet написав:[q
А то учетную ставку НБУ повысил, а проценты по вкладам везде как и были ниже плинтуса.

Поднимут когда начнется вынос.

тогда до лета

Когда это летом ставки повышались? Мечтатели...[/quote]
а ставки не повышали - начало акции по "плюсам" :mrgreen:
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Господа, Как дела в банке? Хочу превысить фонд на пенсионном под 9 процентов. На пару месяцев
Алексей77
 
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хуторянка

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