Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Сер 22 гру, 2021 12:09
хуторянка написав: darmet написав: Tegularius написав:
Новых акционных депозитов здесь не предвидится, вроде тех, что были до октября?
А то учетную ставку НБУ повысил, а проценты по вкладам везде как и были ниже плинтуса.
Поднимут когда начнется вынос.
тогда до лета
Когда это летом ставки повышались? Мечтатели...
Порт
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:32
Алкашка в розетке прошла как маркетплейс, а не виномаркет
andreyiskra
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:01
andreyiskra написав:
Алкашка в розетке прошла как маркетплейс, а не виномаркет
При оплаті на місці - маркетплейси, при онлайн оплаті - алкашка.
apostol
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Додано: Сер 22 гру, 2021 15:10
Онлайн платил
andreyiskra
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:24
Порт написав: хуторянка написав: darmet написав:
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А то учетную ставку НБУ повысил, а проценты по вкладам везде как и были ниже плинтуса.
Поднимут когда начнется вынос.
тогда до лета
Когда это летом ставки повышались? Мечтатели...[/quote]
а ставки не повышали - начало акции по "плюсам"
хуторянка
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Додано: Чет 23 гру, 2021 13:05
Господа, Как дела в банке? Хочу превысить фонд на пенсионном под 9 процентов. На пару месяцев
Алексей77
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Додано: Чет 23 гру, 2021 13:53
Алексей77 написав:
Господа, Как дела в банке? Хочу превысить фонд на пенсионном под 9 процентов. На пару месяцев
как у всех
cohan
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Додано: Чет 23 гру, 2021 19:29
Банк в Кармане Голд по инициативе банка, какой %% на остаток нынче, 13?
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... VKInic.pdf
novichok
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Додано: Чет 23 гру, 2021 22:49
Какой картой лучше оплачивать в Brocard (офф-лайн) для получения кешбека? В какую категорию попадает этот магазин? Есть карты разных банков.
Golf_streem
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Додано: Чет 23 гру, 2021 22:58
Той картой, где есть категория "красота". Насколько я помню они попадают именно туда. Но можно купить проверочный пакетик, чтоб наверняка или оплатить пустышкой той банки где ГЛ называт МСС по неудачным транзакциям
Flamingo
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