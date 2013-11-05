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Терра Банк - БАНКРОТ

Терра Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 271272273274

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Терра Банк - БАНКРОТ 3.2 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
10
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
34
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2015 18:42

Re: Терра Банк

  irina-trigub написав:Прислали письмо , что в 4 очереди с N-й суммой

Сколько процентов от 200+?
rufius
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34

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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2015 11:35

  rufius написав:
  irina-trigub написав:Прислали письмо , что в 4 очереди с N-й суммой

Сколько процентов от 200+?

там по-ходу только письмо с акцептом 200+, через две недели ликвидация, а они еще всю третью не погасили
Skakain
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2016 16:17

Re: Терра Банк

http://news.finance.ua/ru/news/-/372622 ... anka-nadra

и всё всем вернут )))
Skakain
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2016 11:35

Ваши депозиты лидеру "Бумбокса" на организацию концертов, вместо приданного отошли. :mrgreen: :twisted: :mrgreen:
НаблюдательФГВЛ
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 гру, 2016 01:56

Вор должен сидеть в тюрьме, а не в кресле главы Укргазбанка

http://www.fttc.com.ua/2016/10/rukovodi ... erra-bank/

http://izvestia.kiev.ua/item/show/95551

Руководитель Укргазбанк Кирилл Шевченко — фигурант уголовного дела за махинации с Meinl Bank AG и «Терра Банк»
10394
Опубликовал: fttc-editor в Новости 13.10.2016 0







Руководитель Укргазбанка Кирилл Шевченко вскоре может оказаться на скамье подсудимых в силу грехов не только со своим финучреждением, но и со скандально известным Meinl Bank AG, а также «Терра Банком».

Как известно, известный финансовый аферист и ученик Кости Жеваго Кирилл Шевченко. Именно этот банкир-мошенник вызвал неподдельный интерес главы Госфинмониторинга Игоря Черкасского, — отметил в комментарии First Truth&Transparency Committee источник. Также информацию об открытии уголовного дела на К. Шевченко подтвердили в ГПУ.

Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко еще не знает, что аферистов ожидает

Действующего председателя правления государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко привлекут к ответственности за незаконные операции по выводу средств за рубеж через австрийский «Meinl Bank AG», и последовавший за этим крах «Терра Банка».

Как сообщалось ранее, деятельность Кирилла Шевченко на руководящих постах в «Терра Банке» привлекла внимание следственных органов в рамках расследования ряда уголовных дел по незаконному выводу за рубеж из Украины 400 млрд грн.

Из них, по информации следствия, свыше 40 млн долларов составляют средства, выведенные из «Терра Банка» через австрийский «Meinl Bank AG». Недавно следователи получили доступ к документам «Терра Банка» (детали здесь http://reyestr.court.gov.ua/Review/61674909), к которому Кирилл Шевченко многие годы имел непосредственное отношение в качестве акционера, представлял в нем интересы своих бизнес-партнеров, близких к режиму Януковича, а также занимал руководящие посты в этом финансовом учреждении.

Кирилл Шевченко с улыбкой воспринимает потуги Луценко
Кирилл Шевченко с улыбкой воспринимает потуги Луценко

Представители следственных органов уверены, что Шевченко имел непосредственное отношение к незаконным операциям по выводу за рубеж десятков миллионов долларов. Следователи полагают, что действующий руководитель государственного «Укргазбанка» умышленно закрывал глаза на систематическую «чистку» банка перед его банкротством, либо непосредственно руководил процессом вывода активов из тонущего финансового учреждения.

«Кирилл Шевченко в разных ипостасях руководил «Терра Банком», был его акционером. Когда речь идет о больших операциях на десятки миллионов долларов, это если говорить об операциях между «Терра Банком» и «Meinl Bank AG», они не проводятся без ведома первых лиц или акционеров банка. Таким образом, в отношении Шевченко речь идет, как минимум, о халатности, повлекшей тяжелые последствия и крах банка. Но более вероятно, по мнению следствия, его прямое соучастие или даже руководство «чисткой» банка, выведении его активов перед банкротством», — сообщают СМИ со ссылкой на слова источника, знакомого с подробностями расследования о выведении 400 миллиардов гривен на зарубежные счета рядом украинских банков через «Meinl Bank AG».

Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко снисходительно созерцает старания Госфинмониторинга и ГПУ

Сейчас Кирилл Шевченко пытается скрыть свою деятельность в «Терра Банке». В этом ему активно помогал незаконно назначенный временный администратор банка — Юрий Ирклиенко, которому менеджмент «Терра Банка» помог вывести со счетов многомиллионные сбережения за считанные недели до банкротства. Ирклиенко подготовил документы для правоохранительных органов, в которых всю вину в случившемся с «Терра Банком» перекладывает на правление, но ни разу не упоминает Шевченко.

Именно Ирклиенко приложил все усилия, чтобы провести «зачистку» документов банка, которые могли компрометировать его руководителя Кирилла Шевченко… …Но пенять на «вороватое правление» у Шевченко не получится: в заявлениях Ирклиенко в правоохранительные органы речь идет о системной «чистке» банка и снятии со счетов сотен миллионов — этого не мог не видеть президент «Терра Банка» Кирилл Шевченко. В это же время банк запрашивал огромные кредиты рефинансирования у НБУ.

По словам собеседника в правоохранительных органах, речь может идти и об умышленном доведении «Терра Банка» до банкротства, и активной роли в этом процессе нынешнего главы правления государственного «Укргазбанка» Шевченко.
НаблюдательФГВЛ
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 09:49

Re: Терра Банк - БАНКРОТ

Як голова НБУ Кирило Шевченко причетний до виведення 1,1 млрд гривень з «Терра Банку» – розслідування
https://thepage.ua/ua/finance/yak-golov ... erra-banku
Dika
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