Терра Банк - БАНКРОТ

Додано: Суб 31 гру, 2016 01:56

Руководитель Укргазбанк Кирилл Шевченко — фигурант уголовного дела за махинации с Meinl Bank AG и «Терра Банк»10394Опубликовал: fttc-editor в Новости 13.10.2016 0Руководитель Укргазбанка Кирилл Шевченко вскоре может оказаться на скамье подсудимых в силу грехов не только со своим финучреждением, но и со скандально известным Meinl Bank AG, а также «Терра Банком».Как известно, известный финансовый аферист и ученик Кости Жеваго Кирилл Шевченко. Именно этот банкир-мошенник вызвал неподдельный интерес главы Госфинмониторинга Игоря Черкасского, — отметил в комментарии First Truth&Transparency Committee источник. Также информацию об открытии уголовного дела на К. Шевченко подтвердили в ГПУ.Кирилл ШевченкоКирилл Шевченко еще не знает, что аферистов ожидаетДействующего председателя правления государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко привлекут к ответственности за незаконные операции по выводу средств за рубеж через австрийский «Meinl Bank AG», и последовавший за этим крах «Терра Банка».Как сообщалось ранее, деятельность Кирилла Шевченко на руководящих постах в «Терра Банке» привлекла внимание следственных органов в рамках расследования ряда уголовных дел по незаконному выводу за рубеж из Украины 400 млрд грн.Из них, по информации следствия, свыше 40 млн долларов составляют средства, выведенные из «Терра Банка» через австрийский «Meinl Bank AG». Недавно следователи получили доступ к документам «Терра Банка» (детали здесь), к которому Кирилл Шевченко многие годы имел непосредственное отношение в качестве акционера, представлял в нем интересы своих бизнес-партнеров, близких к режиму Януковича, а также занимал руководящие посты в этом финансовом учреждении.Кирилл Шевченко с улыбкой воспринимает потуги ЛуценкоКирилл Шевченко с улыбкой воспринимает потуги ЛуценкоПредставители следственных органов уверены, что Шевченко имел непосредственное отношение к незаконным операциям по выводу за рубеж десятков миллионов долларов. Следователи полагают, что действующий руководитель государственного «Укргазбанка» умышленно закрывал глаза на систематическую «чистку» банка перед его банкротством, либо непосредственно руководил процессом вывода активов из тонущего финансового учреждения.«Кирилл Шевченко в разных ипостасях руководил «Терра Банком», был его акционером. Когда речь идет о больших операциях на десятки миллионов долларов, это если говорить об операциях между «Терра Банком» и «Meinl Bank AG», они не проводятся без ведома первых лиц или акционеров банка. Таким образом, в отношении Шевченко речь идет, как минимум, о халатности, повлекшей тяжелые последствия и крах банка. Но более вероятно, по мнению следствия, его прямое соучастие или даже руководство «чисткой» банка, выведении его активов перед банкротством», — сообщают СМИ со ссылкой на слова источника, знакомого с подробностями расследования о выведении 400 миллиардов гривен на зарубежные счета рядом украинских банков через «Meinl Bank AG».Кирилл ШевченкоКирилл Шевченко снисходительно созерцает старания Госфинмониторинга и ГПУСейчас Кирилл Шевченко пытается скрыть свою деятельность в «Терра Банке». В этом ему активно помогал незаконно назначенный временный администратор банка — Юрий Ирклиенко, которому менеджмент «Терра Банка» помог вывести со счетов многомиллионные сбережения за считанные недели до банкротства. Ирклиенко подготовил документы для правоохранительных органов, в которых всю вину в случившемся с «Терра Банком» перекладывает на правление, но ни разу не упоминает Шевченко.Именно Ирклиенко приложил все усилия, чтобы провести «зачистку» документов банка, которые могли компрометировать его руководителя Кирилла Шевченко… …Но пенять на «вороватое правление» у Шевченко не получится: в заявлениях Ирклиенко в правоохранительные органы речь идет о системной «чистке» банка и снятии со счетов сотен миллионов — этого не мог не видеть президент «Терра Банка» Кирилл Шевченко. В это же время банк запрашивал огромные кредиты рефинансирования у НБУ.По словам собеседника в правоохранительных органах, речь может идти и об умышленном доведении «Терра Банка» до банкротства, и активной роли в этом процессе нынешнего главы правления государственного «Укргазбанка» Шевченко.