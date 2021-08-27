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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Суб 19 тра, 2012 18:24
Re: MEDLIFE возврат оплаты
это у них уже узнавать надо, процедура может очень сильно разниться
Додано: Сер 25 лис, 2015 13:49
Расторжение договора после 7 лет оплаты
Открыл накопительную программу "Золотой Капитал" в 2008 году 5000грн (1000$), подумал о своём "беззаботном будущем" (старости иль пенсии), все года (7 лет)оплачивал сумму с индексацией. В 2015 году перестал оплачивать страховой взнос - не вижу в этом смысла. За сем лет я накопил примерно 45000 тысяч (1800$), точно не помню, и то если верить работникам СК. При расторжении договора я могу получить на руки аж 20300 грн. (примерно 820$) - ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ??? ИХНИЕ ЮРИСТЫ СОСТАВЛЯЮТ "ПРАВИЛЬНЫЕ" ДОГОВОРА В КОТОРЫХ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПОПРАВКИ Т.Д. ВСЁ ПОСТРОЕНО ТАК, ЧТО БЫ ОБМАНУТЬ, ОБОГАТИТСЯ НА ПРОСТОМ ЛЮДЕ..
Желаю, что бы людское горе и финансы обманутых людей, кинутых на деньги этим "монстром", причём в полном (отрицательном) смысле этого слова, сторицей воздались основателям этой компании. Миллионы людей проклинают директоров и основателей данной корпорации, что бы подавились этими деньгами. БОГ - Есть и жизнь это бумеранг... Проклятья миллионов людей бесследно не пройдут, я в это искренне верю. А у этих АНТИХРЕСТОВ ничего святого в душе НЕТ. ЛЮДИ НЕ ВЕРЬТЕ - ЭТО РАЗВОД НА ДЕНЬГИ И НЕ БОЛЕЕ.
Додано: Нед 03 тра, 2020 14:51
Re[5]:
psi-factor!
У меня похожая ситуация с этой компанией.
Заплатил всего 1 взнос, хотел вернуть, но отказывают.
Есть ли какие-то судовые случаи с ними? Можно ли подавать на них в суд?
Может кто занимался этим? Посоветуйте
Додано: Нед 03 тра, 2020 14:59
sharm_sv
Здравствуйте.
Вы сказали у вас есть опыт...Оставьте для меня на e_mail ваш адресс, я хочу вас спросить, как правильно у них забрать деньги.
С уважением,
Додано: Суб 28 сер, 2021 14:34
Re: MEDLIFE возврат оплаты
У меня сосед занимается этим сомнительным бизнесом, всю семью застраховал, и соседей подбивает
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