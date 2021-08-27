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на тему Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.

#<123 Додано: Суб 19 тра, 2012 18:24 Re: MEDLIFE возврат оплаты это у них уже узнавать надо, процедура может очень сильно разниться buhta4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 лис, 2015 13:49 Расторжение договора после 7 лет оплаты (старости иль пенсии), все года (7 лет)оплачивал сумму с индексацией. В 2015 году перестал оплачивать страховой взнос - не вижу в этом смысла. За сем лет я накопил примерно 45000 тысяч (1800$), точно не помню, и то если верить работникам СК. При расторжении договора я могу получить на руки аж 20300 грн. (примерно 820$) - ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ??? ИХНИЕ ЮРИСТЫ СОСТАВЛЯЮТ "ПРАВИЛЬНЫЕ" ДОГОВОРА В КОТОРЫХ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПОПРАВКИ Т.Д. ВСЁ ПОСТРОЕНО ТАК, ЧТО БЫ ОБМАНУТЬ, ОБОГАТИТСЯ НА ПРОСТОМ ЛЮДЕ..

Желаю, что бы людское горе и финансы обманутых людей, кинутых на деньги этим "монстром", причём в полном (отрицательном) смысле этого слова, сторицей воздались основателям этой компании. Миллионы людей проклинают директоров и основателей данной корпорации, что бы подавились этими деньгами. БОГ - Есть и жизнь это бумеранг... Проклятья миллионов людей бесследно не пройдут, я в это искренне верю. А у этих АНТИХРЕСТОВ ничего святого в душе НЕТ. ЛЮДИ НЕ ВЕРЬТЕ - ЭТО РАЗВОД НА ДЕНЬГИ И НЕ БОЛЕЕ. Открыл накопительную программу "Золотой Капитал" в 2008 году 5000грн (1000$), подумал о своём "беззаботном будущем"(старости иль пенсии), все года (7 лет)оплачивал сумму с индексацией. В 2015 году перестал оплачивать страховой взнос - не вижу в этом смысла. За сем лет я накопил примерно 45000 тысяч (1800$), точно не помню, и то если верить работникам СК. При расторжении договора я могу получить на руки аж 20300 грн. (примерно 820$) - ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ??? ИХНИЕ ЮРИСТЫ СОСТАВЛЯЮТ "ПРАВИЛЬНЫЕ" ДОГОВОРА В КОТОРЫХ ЗАСТРАХОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ПОПРАВКИ Т.Д. ВСЁ ПОСТРОЕНО ТАК, ЧТО БЫ ОБМАНУТЬ, ОБОГАТИТСЯ НА ПРОСТОМ ЛЮДЕ..Желаю, что бы людское горе и финансы обманутых людей, кинутых на деньги этим "монстром", причём в полном (отрицательном) смысле этого слова, сторицей воздались основателям этой компании. Миллионы людей проклинают директоров и основателей данной корпорации, что бы подавились этими деньгами. БОГ - Есть и жизнь это бумеранг... Проклятья миллионов людей бесследно не пройдут, я в это искренне верю. А у этих АНТИХРЕСТОВ ничего святого в душе НЕТ. ЛЮДИ НЕ ВЕРЬТЕ - ЭТО РАЗВОД НА ДЕНЬГИ И НЕ БОЛЕЕ. budstanok

Повідомлень: 2 З нами з: 25.11.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 14:51 Re[5]: psi-factor!

У меня похожая ситуация с этой компанией.

Заплатил всего 1 взнос, хотел вернуть, но отказывают.

Есть ли какие-то судовые случаи с ними? Можно ли подавать на них в суд?

Может кто занимался этим? Посоветуйте olegguk75

Повідомлень: 2 З нами з: 03.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 тра, 2020 14:59 sharm_sv

Здравствуйте.

Вы сказали у вас есть опыт...Оставьте для меня на e_mail ваш адресс, я хочу вас спросить, как правильно у них забрать деньги.

С уважением, olegguk75

Повідомлень: 2 З нами з: 03.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 сер, 2021 14:34 Re: MEDLIFE возврат оплаты У меня сосед занимается этим сомнительным бизнесом, всю семью застраховал, и соседей подбивает Феодал Повідомлень: 16 З нами з: 18.08.21 Подякував: 4 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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