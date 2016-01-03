Налогообложение физ. лица после продажи акций

Уважаемые форумчане, проясните пожалуйста насчет декларирования. Если продавец акций действует от имени физ.лица, но при этом параллельно зарабатывает как ФЛП на упрощенной системе, нужно ли заполнять п. 11.1 декларации об имуществе, где указываются доходы от хоз. деятельности на упрощенной системе? С одной стороны, это два разных лица, с другой стороны, возможно, было бы правильнее её заполнять? Извините за, возможно, глупый вопрос. Я новичок в этом. Спасибо!
С уважением
"Если бы бедность была бы человеком, я бы убил её" (Умар ибн аль-Хаттаб)
Возврат переплаты (удержано брокером) можно сделать за 2015 и 2014. Лимит "..протягом 1095 днів". Подаем заявление (в вашу налоговую), где принимают заявление (корреспонденция). Обычно находится возле входа и выхода в здание. Переплату (удер. брокером лишних денег) за 2016 г. можно вернуть только в 2017 (если правильно понял).
___________(это пробел)___________(здесь указываем шапку из налоговой (кому)) _______________________________________ Иван Иванов (ваше ф.и.о) _______________________________________ ул. Иванова 1, кв.ХХХ (адрес, индекс) _______________________________________ можно указать электр. адрес ______________________________ идентификационный номер ХХХХХХХХХХ _______________________ Заявление Прошу вернут на банковский счёт мою переплату за 2014 и 2105 год, в связи с моим общим отрицательным результатом и с изменением в НК (Податковий кодекс України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні 21 грудня 2016 року N 1797-VIII). Сумма за 2014 удержано брокером Сумма за 2015 удержано брокером Общая сумма которую удержал брокер за 2014-2015 год (здесь письменно указываем сумму возврата (один миллион гривень).
(дата) (ваша подпись) Иван Иванов
(здесь указывает все данные вашего банка)
Для ускорение ответа лучше предоставить дубликаты, оригиналы или копии отчёта брокера за нужный вам год (дубликат просим у брокера). Это лучше приложить к заявлению на 2-й странице:
ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні 21 грудня 2016 року N 1797-VIII.
14.1.115. надміру сплачені грошові зобов'язання - суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов'язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату;
Стаття 17. Права платника податків 17.1. Платник податків має право: 17.1.10. на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом;
Стаття 43. Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені
43.1. Помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов'язання підлягають поверненню платнику відповідно до цієї статті та статті 301 Митного кодексу України, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу.
43.2. У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов'язання на поточний рахунок такого платника податків в установі банку або шляхом повернення готівковими коштами за чеком, у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків.
43.3. Обов'язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.
43.4. Платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов'язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку.
43.4 1. У разі повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному пунктом 200 1.5 статті 200 1 цього Кодексу, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів - шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.
43.5. Контролюючий орган не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.
На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п'яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань та пені платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету.
43.6. Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані.
Если ответят отказом - пишем жалобу (письмо) в главное управление ГФСУ : http://kyiv.sfs.gov.ua/ Україна, Київ, вулиця Шолуденка 33/19. Можно распечатать и лично отвезти. У охраны спросить, где принимают заявления и там узнать как заполнить верхнюю правую шапку (кому там обращаемся). Если в падло, тогда отправляем Укрпочтой
Щодо доходів, отриманих платником податків, у вигляді процентів, що нараховані на облігації ОВДП, та інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами Відповідно до ст. 10 Закону України від 23 лютого 2006 року N 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок" облігації внутрішніх державних позик України - це державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року N 80 "Про випуски облігацій внутрішніх державних позик" встановлено, що Міністерство фінансів України виступає емітентом державних облігацій. Оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Кодексу, відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа - резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні. Законом України від 21 грудня 2016 року N 1797-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні", який набрав чинності з 01.01.2017, внесено зміни, зокрема, до підпунктів 165.1.2 та 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу. Так, з 01.01.2017 до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема: сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на державні цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (пп. 165.1.2 п. 165.1 ст. 165 Кодексу); інвестиційний прибуток від операцій з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць (пп. 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу). При цьому визначення поняття "проценти" наведено у пп. 14.1.206 п. 14.1 ст. 14 Кодексу. Таким чином, з 01.01.2017 до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається дохід, отриманий фізичною особою - резидентом у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб. Разом з тим доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об'єктом оподаткування військовим збором (пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу), зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. Відповідно до пп. 1.7 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу, зокрема не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб, крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу. Ставка військового збору становить 1,5 відс. об'єкта оподаткування, визначеного пп. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу). Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу, за ставкою 1,5 відс., визначеною пп. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (пп. 1.4 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу). Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, зобов'язаний утримувати військовий збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку збору 1,5 відсотка (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу). Водночас, якщо згідно з нормами розділу IV Кодексу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов'язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку (пп. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу). Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об'єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування. Разом з тим для цілей оподаткування зазначеного інвестиційного прибутку за результатами звітного календарного року платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.
Джерело: лист ДФС від 22.03.2017 р. N 3926/С/99-99-13-02-03-14
d_12 Дивіденди як правило (тобто якщо від українських компаній, через брокера, або сам емітент виступає податковим агентом) надходять на ваш рахунок вже після сплати податків. Таким чином, їх взагалі не треба згадувати, це окрема історія. Я так завжди роблю, питань не виникає.
Щодо доходів, отриманих платником податків, у вигляді процентів, що нараховані на облігації ОВДП, та інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами ... Разом з тим для цілей оподаткування зазначеного інвестиційного прибутку за результатами звітного календарного року платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.
Джерело: лист ДФС від 22.03.2017 р. N 3926/С/99-99-13-02-03-14
То есть, декларация подается в любом случае - как на инвест прибыль от продажи, так и на полученные %%? И независимо от того, удержан ВС налоговым агентом или не удержан, так?