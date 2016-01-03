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Налогообложение физ.
лица после продажи акций

Налогообложение физ. лица после продажи акций
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 05:50

la9
Верить письмам налоговой это моветон :)

В обоснование своих выводов они ссылаются на пп.168.1.3
Лист ДФС від 22.03.2017 № 3926/С/99-99-13-02-03-14:
Водночас, якщо згідно з нормами розділу IV Кодексу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати[/b], але не є звільненими від оподаткування[/b], платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку (п.п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Инвестиционный доход и проценты по ОВГЗ освобождены от налогообложения НДФЛ, а ВС удерживает налоговый агент - из п.п.168.1.3 следует, что плательщик не обязан подавать декларацию при получении доходов от ОВГЗ.

Обратимся к первоисточнику Налоговому кодексу Украины

Декларирование инвестиционного дохода регулируется п.п.170.2.2 ПКУ (на который налоговая почемуто не ссылается в этом письме, хотя эта норма является специальной для инвестдоходов :evil: ):
170.2.2
...
Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту.

170.2.8. Не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу:
...
б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктами 165.1.40 та 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.

п.п. 165.1.52: інвестиційний прибуток від операцій з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць.

Таким образом, получение инвестиционной прибыли от операций с ОВГЗ не включется в месячный доход (пп.165.1.5), не включается в годовой доход (пп.170.2.8 ПКУ) и не влечет обязанности подавать декларацию, так как является исключением из правила (пп.170.2.2)

ПС. Отсутствие обязанности декларировать не лишает права задекларировать эти доходы. Желаете - декларируйте, легче будет подтверждать источники происхождения доходов при крупных покупках и расходах
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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