Налогообложение физ. лица после продажи акций

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 82838485 Додано: Сер 20 чер, 2018 05:50 la9

Верить письмам налоговой это моветон



В обоснование своих выводов они ссылаются на пп.168.1.3

Лист ДФС від 22.03.2017 № 3926/С/99-99-13-02-03-14:

Водночас, якщо згідно з нормами розділу IV Кодексу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати[/b], але не є звільненими від оподаткування[/b], платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку (п.п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Инвестиционный доход и проценты по ОВГЗ освобождены от налогообложения НДФЛ, а ВС удерживает налоговый агент - из п.п.168.1.3 следует, что плательщик не обязан подавать декларацию при получении доходов от ОВГЗ.



Обратимся к первоисточнику Налоговому кодексу Украины



Декларирование инвестиционного дохода регулируется п.п.170.2.2 ПКУ (на который налоговая почемуто не ссылается в этом письме, хотя эта норма является специальной для инвестдоходов ):

170.2.2

...

Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту.

170.2.8. Не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу:

...

б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктами 165.1.40 та 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.

п.п. 165.1.52: інвестиційний прибуток від операцій з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць.

Таким образом, получение инвестиционной прибыли от операций с ОВГЗ не включется в месячный доход (пп.165.1.5), не включается в годовой доход (пп.170.2.8 ПКУ) и не влечет обязанности подавать декларацию, так как является исключением из правила (пп.170.2.2)



ПС. Отсутствие обязанности декларировать не лишает права задекларировать эти доходы. Желаете - декларируйте, легче будет подтверждать источники происхождения доходов при крупных покупках и расходах Верить письмам налоговой это моветонВ обоснование своих выводов они ссылаются на пп.168.1.3Инвестиционный доход и проценты по ОВГЗ освобождены от налогообложения НДФЛ, а ВС удерживает налоговый агент - из п.п.168.1.3 следует, что плательщик не обязан подавать декларацию при получении доходов от ОВГЗ.Обратимся к первоисточнику Налоговому кодексу УкраиныДекларирование инвестиционного дохода регулируется п.п.170.2.2 ПКУ (на который налоговая почемуто не ссылается в этом письме, хотя эта норма является специальной для инвестдоходов):Таким образом, получение инвестиционной прибыли от операций с ОВГЗ не включется в месячный доход (пп.165.1.5), не включается в годовой доход (пп.170.2.8 ПКУ) и не влечет обязанности подавать декларацию, так как является исключением из правила (пп.170.2.2)ПС. Отсутствие обязанности декларировать не лишает права задекларировать эти доходы. Желаете - декларируйте, легче будет подтверждать источники происхождения доходов при крупных покупках и расходах "Всё проходит, и это пройдёт" Камикадзе Повідомлень: 1825 З нами з: 04.09.11 Подякував: 544 раз. Подякували: 913 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 12:46 Камикадзе написав: la9

Верить письмам налоговой это моветон



В обоснование своих выводов они ссылаются на пп.168.1.3

Лист ДФС від 22.03.2017 № 3926/С/99-99-13-02-03-14:

Водночас, якщо згідно з нормами розділу IV Кодексу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати[/b], але не є звільненими від оподаткування[/b], платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку (п.п. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 Кодексу).

Инвестиционный доход и проценты по ОВГЗ освобождены от налогообложения НДФЛ, а ВС удерживает налоговый агент - из п.п.168.1.3 следует, что плательщик не обязан подавать декларацию при получении доходов от ОВГЗ.



Обратимся к первоисточнику Налоговому кодексу Украины



Декларирование инвестиционного дохода регулируется п.п.170.2.2 ПКУ (на который налоговая почемуто не ссылается в этом письме, хотя эта норма является специальной для инвестдоходов ):

170.2.2

...

Запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 цього пункту.

170.2.8. Не підлягає оподаткуванню та не включається до загального річного оподатковуваного доходу:

...

б) дохід, отриманий платником податку від продажу інвестиційних активів у випадку, визначеному підпунктами 165.1.40 та 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.

п.п. 165.1.52: інвестиційний прибуток від операцій з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць.

Таким образом, получение инвестиционной прибыли от операций с ОВГЗ не включется в месячный доход (пп.165.1.5), не включается в годовой доход (пп.170.2.8 ПКУ) и не влечет обязанности подавать декларацию, так как является исключением из правила (пп.170.2.2)



ПС. Отсутствие обязанности декларировать не лишает права задекларировать эти доходы. Желаете - декларируйте, легче будет подтверждать источники происхождения доходов при крупных покупках и расходах Верить письмам налоговой это моветонВ обоснование своих выводов они ссылаются на пп.168.1.3Инвестиционный доход и проценты по ОВГЗ освобождены от налогообложения НДФЛ, а ВС удерживает налоговый агент - из п.п.168.1.3 следует, что плательщик не обязан подавать декларацию при получении доходов от ОВГЗ.Обратимся к первоисточнику Налоговому кодексу УкраиныДекларирование инвестиционного дохода регулируется п.п.170.2.2 ПКУ (на который налоговая почемуто не ссылается в этом письме, хотя эта норма является специальной для инвестдоходов):Таким образом, получение инвестиционной прибыли от операций с ОВГЗ не включется в месячный доход (пп.165.1.5), не включается в годовой доход (пп.170.2.8 ПКУ) и не влечет обязанности подавать декларацию, так как является исключением из правила (пп.170.2.2)ПС. Отсутствие обязанности декларировать не лишает права задекларировать эти доходы. Желаете - декларируйте, легче будет подтверждать источники происхождения доходов при крупных покупках и расходах

Немного подправлю. Вы указали только инвест прибыль по НДФЛ...

Различаем понятия - Проценты (купонный доход) и Инвестиционная прибыль; налоги - НДФЛ и ВС.

По НДФЛ смотрим ст. 165:

165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:

...

165.1.2. сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на державні цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику

...

165.1.52. інвестиційний прибуток від операцій з борговими зобов’язаннями Національного банку України та з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць;



Т.е., по НДФЛ всё понятно - изначально даже не включаются в доход, а соответственно - не облагаются.



По ВС смотрим п. 1.7 п.16-1 подраздела 10 раздела XX



1.7. Звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу.



т.е. - проценты и инвест прибыль облагаются ВС

Далее - как уплачивается. Смотрим все тот же раздел, п. 16-1:



1.4. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 цього Кодексу

1.5. Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є особи, визначені у статті 171 цього Кодексу.



теперь ст. 168:

168.1.1. Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок

т.е. уплачивает торговец



и ст. 171:

171.2. Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є:



а) податковий агент - для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні;



б) платник податку - для іноземних доходів та доходів, джерело виплати яких належить особам, звільненим від обов'язків нарахування, утримання або сплати (перерахування) податку до бюджету.



т.е. - отвечает торговец



Теперь - декларирование



176.1. Платники податку зобов'язані:



в) подавати податкову декларацію за встановленою формою у визначені строки у випадках, коли згідно з нормами цього розділу таке подання є обов'язковим.



179.2. Відповідно до цього розділу обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:



від податкових агентів, які згідно з цим розділом не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;



виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених цим розділом;



випадків, прямо передбачених цим розділом, для ВС по доходу в виде %% от ОВГЗ я не нашел.

Я понимаю, что декларацию подавать не обязан, но право имею такое, здесь соглашусь с Вами Немного подправлю. Вы указали только инвест прибыль по НДФЛ...Различаем понятия - Проценты (купонный доход) и Инвестиционная прибыль; налоги - НДФЛ и ВС.По НДФЛ смотрим ст. 165:Т.е., по НДФЛ всё понятно - изначально даже не включаются в доход, а соответственно - не облагаются.По ВС смотрим п. 1.7 п.16-1 подраздела 10 раздела XXт.е. - проценты и инвест прибыль облагаются ВСДалее - как уплачивается. Смотрим все тот же раздел, п. 16-1:теперь ст. 168:т.е. уплачивает торговеци ст. 171:т.е. - отвечает торговецТеперь - декларированиевипадків, прямо передбачених цим розділом, для ВС по доходу в виде %% от ОВГЗ я не нашел.Я понимаю, что декларацию подавать не обязан, но право имею такое, здесь соглашусь с Вами la9 Повідомлень: 1020 З нами з: 02.07.09 Подякував: 170 раз. Подякували: 31 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 чер, 2018 13:26 la9 написав: Камикадзе написав:

Инвестиционный доход и проценты по ОВГЗ освобождены от налогообложения НДФЛ, а ВС удерживает налоговый агент - из п.п.168.1.3 следует, что плательщик не обязан подавать декларацию при получении доходов от ОВГЗ.



освобождены от налогообложения, аудерживает налоговый агент - из п.п.168.1.3 следует, что плательщик не обязан подавать декларацию при получении доходов от ОВГЗ.



Немного подправлю. Вы указали только инвест прибыль по НДФЛ...

Различаем понятия - Проценты (купонный доход) и Инвестиционная прибыль; налоги - НДФЛ и ВС.



Я понимаю, что декларацию подавать не обязан, но право имею такое, здесь соглашусь с Вами Немного подправлю. Вы указали только инвест прибыль по НДФЛ...Различаем понятия - Проценты (купонный доход) и Инвестиционная прибыль; налоги - НДФЛ и ВС.Я понимаю, что декларацию подавать не обязан, но право имею такое, здесь соглашусь с Вами



Я различаю инвестиционную прибыль и проценты; НДФЛ и ВС - вы просто невнимательно читали

Рад что наши выводы полностью совпали



ПС. Специальная норма имеет приоритет над общими, поэтому при доказывании необязательности декларирования инвестиционной прибыли от продажи ОВГЗ для целей НДФЛ нужно ссылаться на специальную норму 170.2.2. Я различаю инвестиционную прибыль и проценты; НДФЛ и ВС - вы просто невнимательно читалиРад что наши выводы полностью совпалиПС. Специальная норма имеет приоритет над общими, поэтому при доказывании необязательности декларирования инвестиционной прибыли от продажи ОВГЗ для целей НДФЛ нужно ссылаться на специальную норму 170.2.2. "Всё проходит, и это пройдёт" Камикадзе Повідомлень: 1825 З нами з: 04.09.11 Подякував: 544 раз. Подякували: 913 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 82838485 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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