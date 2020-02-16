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Обговорення питань про роботу системи «Домашні Фінанси», відгуки користувачів, пропозиції щодо нововведень, обговорення загальних питань про ведення домашньої бухгалтерії.
  #<12

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Опитування закінчилось Сер 22 лип, 2009 15:04

Отзывы 1.5 5 2
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1
Нет
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2010 12:57

Тоже в сове время успл попробовать програмку пока она была бесплатной.
Не думаю что для большинства пользователей платная програма имеет особенный смыслл, хотя каждому нужно решать за себя ИМХО
Но сам склоняюсь либо к экселю на флешке, либо локальной програмке.
Lender
 
 
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2010 15:30

p0stscripter написав:Попробовал - вернулся к Excel. Там я могу построить такие графики как я хочу. Увидеть средний расход по категории за определенный период. Делать срезы и практически повторять всю функциональность "ДФ".

Здравствуйте.
Скажем так, вся функциональность ДФ может быть разделена на три части:
    1. то, что можно повторить в Excel при минимуме усилий
    2. то, что можно повторить в Excel, если знать VisualBasic
    3. то, что невозможно повторить в Excel


Если Вы увидели в ДФ только таблицы - то конечно, тут же напрашивается аналогия с бесплатным Excel. Но на самом деле между "Увидеть средний расход по категории за определенный период. Делать срезы..." и "... и практически повторять всю функциональность "ДФ"" - целая пропасть функционала и возможностей.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Home.Finance.Ua
flom
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2010 15:41

Lender написав:Тоже в сове время успл попробовать програмку пока она была бесплатной.
Не думаю что для большинства пользователей платная програма имеет особенный смыслл, хотя каждому нужно решать за себя ИМХО
Но сам склоняюсь либо к экселю на флешке, либо локальной програмке.

Если Вы пробовали ДФ когда она была бесплатной - то Вы, наверняка, не в курсе большого количества новых возможностей ДФ, которые появились с того времени.

Кроме того, вопрос не в том, имеет ли смысл вообще платная программа. А в том, есть ли в ней то, за что можно платить. Вероятно, в ДФ нечто такое есть. Потому что могу Вас заверить (да вы и на внутреннем форуме ДФ можете сами об этом почитать), что для многих платных пользователей ДФ оплата услуг ДФ - это был вообще первый опыт не только онлайн-оплаты - но и вообще, платы за что-то связанное с компьютером.

Другой вопрос, что то что нужно одному за деньги - другому не нужно даже бесплатно.
flom
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2011 20:04

А для меня лично штука очень полезная. Всё равно я всегда тетрадки вела.
Marsi
 
 
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2011 17:32

Re: Отзывы

Пользуюсь ДФ уже два года. С Excel сравнивать даже не стоит. Очень удобная, постоянно развивающаяся система. Рекомендую всем
Nulya
 
 
Повідомлення Додано: Нед 10 кві, 2011 23:59

Я что то пропустил?

Автор продукта где-нибудь указал, что он ГАРАНТИРУЕТ конфиденциальность?
И ни в коем случае не будет передавать информацию третьим лицам?
И что он несет за это ответственность в судебном порядке ?
А даже если он такое напишет , ВЫ ему поверите ? :)
==================
Автор, возможности реализовать себя на рынке прикладного ПО - ОГРОМНЫЕ.
Тем не менее Ваш личный выбор - заглядывать в кошельки граждан в сомнительных целях.
ХомаБрут
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2011 10:42

ничего не мешает зарегистрироваться через левую почту, специально заведенную по такому случаю и ничем другим себя не идентифицировать. а по себе (как и большинство женщин, склонной к непродуманным тратам и покупкам в состоянии аффекта) знаю, что сервис очень полезный. Элементарный учет мне помог сохранить (как минимум не потратить) около 40% доходов.
Bonny
 
 
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2016 11:46

Користуюся 3 роки, цікаво дивитися в динаміці наприклад скільки тоді і скільки зараз витрачаємо на продукти харчування.
А ще зручна функція фінансових цілей, коли потрібно збирати гроші довго розумієш на якому ти етапі.
Tatgor
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 14:00

Нові опції

Дякую за корисний ресурс і особливо за мобільний клієнт, який може вносити зміни "на льоту". Скажіть, чи реально зробити таку опцію: вносимо ціну купленого продукту і одиниці вимірювання (шт, кг, л...), і програма сама перераховує вартість?
kg_struk
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:03

kg_struk спасибі за хорошу пропозицію.
На жаль, найближчим часом поновлення в цьому додатку не планується.

З пов. Ірина
Ірина_
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