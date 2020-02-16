Тоже в сове время успл попробовать програмку пока она была бесплатной.
Не думаю что для большинства пользователей платная програма имеет особенный смыслл, хотя каждому нужно решать за себя ИМХО
Но сам склоняюсь либо к экселю на флешке, либо локальной програмке.
p0stscripter написав:Попробовал - вернулся к Excel. Там я могу построить такие графики как я хочу. Увидеть средний расход по категории за определенный период. Делать срезы и практически повторять всю функциональность "ДФ".
Здравствуйте.
Скажем так, вся функциональность ДФ может быть разделена на три части:
1. то, что можно повторить в Excel при минимуме усилий 2. то, что можно повторить в Excel, если знать VisualBasic 3. то, что невозможно повторить в Excel
Если Вы увидели в ДФ только таблицы - то конечно, тут же напрашивается аналогия с бесплатным Excel. Но на самом деле между "Увидеть средний расход по категории за определенный период. Делать срезы..." и "... и практически повторять всю функциональность "ДФ"" - целая пропасть функционала и возможностей.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Home.Finance.Ua
Lender написав:Тоже в сове время успл попробовать програмку пока она была бесплатной. Не думаю что для большинства пользователей платная програма имеет особенный смыслл, хотя каждому нужно решать за себя ИМХО Но сам склоняюсь либо к экселю на флешке, либо локальной програмке.
Если Вы пробовали ДФ когда она была бесплатной - то Вы, наверняка, не в курсе большого количества новых возможностей ДФ, которые появились с того времени.
Кроме того, вопрос не в том, имеет ли смысл вообще платная программа. А в том, есть ли в ней то, за что можно платить. Вероятно, в ДФ нечто такое есть. Потому что могу Вас заверить (да вы и на внутреннем форуме ДФ можете сами об этом почитать), что для многих платных пользователей ДФ оплата услуг ДФ - это был вообще первый опыт не только онлайн-оплаты - но и вообще, платы за что-то связанное с компьютером.
Другой вопрос, что то что нужно одному за деньги - другому не нужно даже бесплатно.
Автор продукта где-нибудь указал, что он ГАРАНТИРУЕТ конфиденциальность? И ни в коем случае не будет передавать информацию третьим лицам? И что он несет за это ответственность в судебном порядке ? А даже если он такое напишет , ВЫ ему поверите ? ================== Автор, возможности реализовать себя на рынке прикладного ПО - ОГРОМНЫЕ. Тем не менее Ваш личный выбор - заглядывать в кошельки граждан в сомнительных целях.
ничего не мешает зарегистрироваться через левую почту, специально заведенную по такому случаю и ничем другим себя не идентифицировать. а по себе (как и большинство женщин, склонной к непродуманным тратам и покупкам в состоянии аффекта) знаю, что сервис очень полезный. Элементарный учет мне помог сохранить (как минимум не потратить) около 40% доходов.
Користуюся 3 роки, цікаво дивитися в динаміці наприклад скільки тоді і скільки зараз витрачаємо на продукти харчування. А ще зручна функція фінансових цілей, коли потрібно збирати гроші довго розумієш на якому ти етапі.
Дякую за корисний ресурс і особливо за мобільний клієнт, який може вносити зміни "на льоту". Скажіть, чи реально зробити таку опцію: вносимо ціну купленого продукту і одиниці вимірювання (шт, кг, л...), і програма сама перераховує вартість?