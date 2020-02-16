Додано: Сер 14 кві, 2010 15:41

Lender написав: Тоже в сове время успл попробовать програмку пока она была бесплатной.

Не думаю что для большинства пользователей платная програма имеет особенный смыслл, хотя каждому нужно решать за себя ИМХО

Но сам склоняюсь либо к экселю на флешке, либо локальной програмке.

Если Вы пробовали ДФ когда она была бесплатной - то Вы, наверняка, не в курсе большого количества новых возможностей ДФ, которые появились с того времени.Кроме того, вопрос не в том, имеет ли смысл вообще платная программа. А в том, есть ли в ней то, за что можно платить. Вероятно, в ДФ нечто такое есть. Потому что могу Вас заверить (да вы и на внутреннем форуме ДФ можете сами об этом почитать), что для многих платных пользователей ДФ оплата услуг ДФ - это был вообще первый опыт не только онлайн-оплаты - но и вообще, платы за что-то связанное с компьютером.Другой вопрос, что то что нужно одному за деньги - другому не нужно даже бесплатно.