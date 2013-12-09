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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 26 чер, 2014 12:24
RusBid.com Заказывала очень много из сайта roobay.com.ua/. Последний раз для ребёнка конструктор из США пришёл. Нравится качество товаров из Америки, поэтому заказываю от туда.
Додано: Нед 15 тра, 2016 23:22
viabox
хочу оставить отзыв о службе доставки viabox
Доставляют быстро и качественно. Одно из главных преимуществ - делают фото и переупаковку бесплатно. Служба поддержки отвечает очень быстро (максимум 12 часов) Вообщем, я доволен и рекомендую
Додано: Пон 03 кві, 2017 21:16
Re: Онлайн покупки зарубежом. Доставка в Украину.
Я как-то хотел заказать через них велосипед горный, сайт мне показался слишком сложным и доставка все таки дороговата.
Додано: Чет 13 кві, 2017 16:36
Re: Онлайн покупки зарубежом. Доставка в Украину.
Заказываю с забугорных сайтов уже давно. Начиная от одежды до лекарств. Последний раз заказывал
Додано: Сер 14 бер, 2018 19:57
Заказывали куклу дочери по акции. Кукла стоила 150 грн, но за доставку ещё 150грн. В итоге 300 грн. У нас можно было купить такую же куклу дешевле, ну правда не оригинал Барби.
Додано: Пон 23 кві, 2018 11:58
Я в последнее время уже с телефона захожу, у меня что-то с ноутбуков, ужасно все тормозит, на форум зайти не реально. Я уже подумываю о том чтобы купить новый, так как я своего старичка покупала еще в 2009 году, может кто помочь с выбором?
Додано: Сер 13 лют, 2019 15:06
Re: Онлайн покупки зарубежом. Доставка в Украину.
Мне никогда ничего не доходило из заграничных покупок, поэтому я отказалась от этого дела.
Додано: Пон 24 чер, 2019 22:19
Re: Онлайн покупки зарубежом. Доставка в Украину.
А помогите разобраться пожалуйста, если ли смысл покупать смартфон на алиэкспресс или лучше его купить у нас. Интересует телефончик Huawei P20 Pro 2018. На Алиэкспресс у него такие цены
У нас получаеться что дороже стоит:
Разница где-то в 3-4 тысячи гривень. С такой посылки нужно платить пошлину какую-то и сколько будет стоить доставка. Если заказать с Али, то будут проблемы с подключением к сетям, у нас, в Украине? И вообще стоит такая "афера" свечь?:)
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