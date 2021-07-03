Я пополняю счет не позже предпоследнего рабочего дня месяца на сумму, рассчитанную по формуле: минплатеж÷0,05.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 10:52
Додано: Суб 03 лип, 2021 14:26
Bosstone Каким способом пополняете? То есть если пополнять в предпоследний рабочий день месяца следующего за возникновением задолженности все будет ок?
Додано: Суб 03 лип, 2021 16:56
vovareuckij
Тут плавающая расчетная дата, 29.07 нужно закрыть проводки за 31.05-29.06, а следующяя дата погашения будет 30.08 для проводок за 30.06-29.07.
Пополняю сэпом.
Востаннє редагувалось Bosstone в Суб 03 лип, 2021 17:13, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 03 лип, 2021 16:57
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