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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6495649664976498>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 932
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
146
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
257
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 932
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:22

  Боня написав:
  WachtAmRhein написав:то прямая дорога в спонсоры пикничка.
мне сложно уловить суть вашей мысли .. :|

Вы меня с кем-то путаете . Что вы конкретно предлагаете ?

Боня, ИМХО Вашему родственнику (если это конечно не Вы) надо самому очень точно определиться чего он хочет и уже более конкретно передавать через Вас свои хотелки. Потому как ньюансов масса. И одним абзацем их не расскажешь. Как и нет полностью универсалной карты для всех случаев жизни в конкретной стране. Я к примеру везу обычно 3-4-5 карт. + обязательно нал. Если он как огня боится кредиток - нет смысла вообще с картами связывается. Пусть едет с налом в баксе и по месту уже все меняет. Или купит ту в Украине по месту кроны - эксим вон знаю точно торгует. В картах есть смысл если попытаться поиметь кэшбэк или какую-нибудь другую подобную выгоду. Ну и для кредиток - грейс. А снимать нал за границей с карты ИМХО не очень хорошая идея. Даже с кдв, не говоря уже про кредитки. Хотя понимаю - иногда надо и приходится. Тут конечно только за свои. Специально класть на приватовское кдв бакс - чтобы потом снимать крону в банкомате - идея так себе. Какой-то минимум - да, на постое - нет
Для расчетов в торговле лично для Чехии я бы вам рекомендовал кредитку Максимум и пользовать ее именно за кредитные. По ней курсы применяют довольно честные. + нету процента за конвертацию. В продуктовых магазинах будет получать кэшбек 2% грязными, если будет брать машину - на заправках 3% грязными, решит попить пивка - 5% грязными. Можно конечно использовать карту чисто за "свои" и без кэшбека, но лучше пусть он гривну положит на сберсчет тут же в Алле, с которого сможет без труда периодически гасить ту задолженность, что будет у него по карте возникать. На остаток на сберсчете будет тоже капать %. Интернетом то надеюсь пользоваться он умеет? Специально не пишу советы как пользоваться картой на полную - это он точно не поймет. Поэтому порекомендуйте ему такой режим - скажем каждую пятницу гасить всю задолженность, что есть на карте со сбера. Или раз в 10 дней. При этом он конечно будет терять часть кэшбека и платить 60 грн. платы за обслуживание в месяц - но при нормальных тратах в кафе и продуктовых магазинах эта сумма будет перекрываться кэшбеком.
А приватовская кдв в баксах - ее конечно можно платить в магазинах Чехии, и курс будет нормальный и за конвертацию нету %, но плюшек тоже никаких. Опять таки при этом тратиться валюта, которая покупалась тут по курсу продажи. Гривневая Максимка - ИМХО самое то что Вам нужно. Ну или если он такой уж ярый поклонник платить только своими - пусть оформит Моню - курс у них сейчас стал хуже, но % за конвертацию тоже нет и за свои кэшбек выше - правда только по 2 категориям, которые надо выбрать в смарте.
А вообще подобные вопросы - как подготовка к поездке в другую страну с изучением особенностей оплаты там - лично у меня обычно занимает пару недель. Так я уже объездил под 3 десятка стран в ЛА, ЮВА, Африке и Европе. Везде есть свои ньюансы, которые невозможно узнать задав 1 вопрос на форума не специализирующемся на поездкам. Тут надо лезть в и-нет и читать, читать, читать.
Извините, что сумбурно - но повторюсь ньюансов масса. Не хочется и человека подставить, но и ехать ему надо подготовившись посильнее, чтобы получать от использования карт удовольствие, а не превратиться в спонсора
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 18:41

  Flamingo написав:А снимать нал за границей с карты ИМХО не очень хорошая идея.

Вполне даже неплохая идея, потому как итоговый курс, даже с учетом комиссий, может получиться лучше, чем во многих местных обменках в "туристических районах". Особенно если ехать с гривнами. И ещё один большой плюс: снимать можно постепенно, по мере необходимости, а не пытаться угадать, сколько денег потребуется, и как не обменять лишнего, чтобы потом не терять на обратном обмене.
Но, если рассчитывать исключительно на "свои", я бы ехал всё-таки с долларовой "универсалкой" Приватбанка, даже если доллары для неё придётся купить здесь за гривны. По-моему всё равно лучше выйдет, чем с гривневой картой.
Или, если только гривны, тогда уж с Монобанком, затаренным собственными средствами (без кредита). Это такой универсальный вариант, если критично нужна именно одна карта на всё. А если по уму, то да, 3-5 карт для разных целей.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:39

Re: Альфа-Банк

А с гривневой визой платинум-блек в еврозону - нормально?
Бекас
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:03

  Бекас написав:А с гривневой визой платинум-блек в еврозону - нормально?

Будет 1% за конвертацию
Если с грн ехать, то на кредитке, еще и покешбечить мона :wink:
У Альфы КК нет комисс за конверт

Вот у ПУМБы с любого Мастера, шо дебетного, шо кредитного нет комисс за конвертацию
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:33

  clientage написав:
  Бекас написав:А с гривневой визой платинум-блек в еврозону - нормально?

Будет 1% за конвертацию
Если с грн ехать, то на кредитке, еще и покешбечить мона :wink:
У Альфы КК нет комисс за конверт

Вот у ПУМБы с любого Мастера, шо дебетного, шо кредитного нет комисс за конвертацию

Ну и что что 1% за конверт? Но зато кэшбек пусть фантиками но 5% чистыми перекрывает и конверт и все остальное. То же что у Алки по кафе получается - но по остальным категориям Симына платина лучше. Тем более если она есть. Правда не стоит нею покупать билеты на автобусы и поезда - кэшбек комис не перекроет. Но по остальному очень даже кошерно получается. Правда врать не буду - именно в еврозоне так не платил, поскольку есть симина платина в Евро, но в странах с экзотическими валютами плачу именно гривневой платиной от Симы - осенью в Польше, ну и сейчас - траты следующей поездки в ЮВА (местные авиаперелеты, бронь на Агоде и т.п.)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:39

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Но зато кэшбек пусть фантиками но 5% чистыми перекрывает и конверт и все остальное. То же что у Алки по кафе получается - но по остальным категориям Симына платина лучше.

так мы про Симу или Алку?
В принципе, я тоже юзаю десяток карт под покупки и мне непонятно желание ограничиться 1..2 картами, даже из-за соображения надежности
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:45

  Бекас написав:А с гривневой визой платинум-блек в еврозону - нормально?

Чехия не еврозона. Кроме того, по альфовским визам сейчас применяется не курс МПС "Виза", а какой-то совсем уже дикий. Так что в этом банке увы, для заграницы - только Мастеркард.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:46

  clientage написав:так мы про Симу или Алку?

Сорри - протупил - не понял что ресь о платинум-блек - подумал что о платине Симы
Востаннє редагувалось Flamingo в Вів 11 гру, 2018 20:49, всього редагувалось 3 разів.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:53

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:Я про Симу. Просто при оплате в кафе и ресторанах - выхлоп у Аллы и Симы получится одинаковым

сорри, не удержался :wink:
см. viewtopic.php?p=4514261#p4514261
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 20:56

  wig написав:
  Бекас написав:по альфовским визам сейчас применяется не курс МПС "Виза", а какой-то совсем уже дикий. Так что в этом банке увы, для заграницы - только Мастеркард.


Больше чем официальный курс Альфы на день списания?
Alexey_k9
 
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