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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7254725572567257

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:35

  Alfa_Bank написав:
  VanKiss написав:Добрый день. Подскажите, пришло сообщение,что с 25по27 Дни клиента в Альфа банке. Можно уточнить это что то схожее с тем,что было в марте с бонусами за открытие депозитов и кредит карт? Какие плюшки в этот раз?

VanKiss, добрый день. В эти дни при оформлении денежного кредита в отделениях, ИКЦ, КЦ, клиент может отказаться от страховки.

А по депозитам есть что-то интересное в меню?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:37

Re: Альфа-Банк

cdj2 написав:
  mustbe написав:Можете пример привести - когда эти даты могут не совпадать ?

Например если сделать пополнение или перевод в не операционное время

Вы говорите о ситуации, когда транзакция провелась по счёту, но не зачислилась ?
Я правильно понял ?

Напомню: мы тут обсуждаем - что такое Дата Зачисления ?
Что такое Дата Операции и Дата Проводки - и так все прекрасно знают
mustbe
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