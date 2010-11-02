Alfa_Bank написав:
VanKiss, добрый день. В эти дни при оформлении денежного кредита в отделениях, ИКЦ, КЦ, клиент может отказаться от страховки.
А по депозитам есть что-то интересное в меню?
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Додано: Вів 25 чер, 2019 17:35
А по депозитам есть что-то интересное в меню?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 25 чер, 2019 17:37
Re: Альфа-Банк
Вы говорите о ситуации, когда транзакция провелась по счёту, но не зачислилась ?
Я правильно понял ?
Напомню: мы тут обсуждаем - что такое Дата Зачисления ?
Что такое Дата Операции и Дата Проводки - и так все прекрасно знают
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