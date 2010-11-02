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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7259726072617262

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 982
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
203
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
164
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
157
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
269
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
189
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:30

  mephala написав:
  Илата Наволач написав:Странная у Альфы реклама.
Звонит робот на телефон, с предложением оформить кредитку с лимитом до 100000 грн, не называя финансового учреждения. Потом ля-ля, у нас удобное банковское приложение для смартфона, если хотите получить ссылку для скачивания - нажмите 1.
Стало интересно что за банк - по ссылке увидела, что Альфа. :?:

так это 100% не алла звонила.
сейчас же алла дает 200 грн за приглашенного чела. ссылка то реферальная небось)
люди просто зарабатывают.

А, я не в курсе была... Наверное.
Но реклама такого рода не вызывает доверия.
Рынок достиг дна и начал копать вглубь... и так с 2008 года.
- Отношения с Приват-банком строятся по принципу семейной жизни: сначала опасаешься и осторожничаешь, потом притираешься, ну и в итоге либо жить без него не можешь, либо на дух не переносишь.
Илата Наволач
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:41

Re: Альфа-Банк

Вы либо пытаетесь сами себя убедить, либо с процентами не дружите. Надеюсь остальные сперва посчитают конечный профит использования карт альфы за границей. Лично я в еврозоне пока по прежнему с альфой.
Олег1964 написав:
  M-Audio написав:
  Олег1964 написав:А какой смысл остался от карты Максимум вообще, и от возможности расчета этой картой за границей в частности при таких курсах?
Итоговый профит свелся к нулю.
Хотите переплачивать на курсах? Тогда в перёд! :D

Нет, но по евро ведь хорошие курсы. Кому надо, то пожалуйста.

Как дополнительный сценарий - переплатить на курсе, но компенсировать орехами (пусть даже в среднем). Но тут дело такое, что курс - это расплатился, и уже потерял, постоянно и неотвратимо. А орехи - это надо собирать, подгонять суммы, выводить...

По евро на сегодня моно 29.75 грн., альфа курс по картам 29.9 грн.
Где тут хорошие курсы?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:51

  Alfa_Bank написав:Fast Card - именная. В Альфа-Мобайле/МАВ карта будет отображаться как неактивная, но счет будет активен. Планировали, что до получения карты ее можно активировать в МАВ/Мобайле (по карте будут доступны операции в МАВ/Мобайле как для валютной карты).

Ой. Так что, ею, до получения пластика, нельзя будет в интернете расплатиться?
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:59

  M-Audio написав:
  Alfa_Bank написав:Fast Card - именная. В Альфа-Мобайле/МАВ карта будет отображаться как неактивная, но счет будет активен. Планировали, что до получения карты ее можно активировать в МАВ/Мобайле (по карте будут доступны операции в МАВ/Мобайле как для валютной карты).

Ой. Так что, ею, до получения пластика, нельзя будет в интернете расплатиться?

Для расчета в интернете вам нужно знать данные карты (номер, свв, срок действия), а этого до получения вы не сможете нигде просмотреть.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:06

  Alfa_Bank написав:
  M-Audio написав:
  Alfa_Bank написав:Fast Card - именная. В Альфа-Мобайле/МАВ карта будет отображаться как неактивная, но счет будет активен. Планировали, что до получения карты ее можно активировать в МАВ/Мобайле (по карте будут доступны операции в МАВ/Мобайле как для валютной карты).

Ой. Так что, ею, до получения пластика, нельзя будет в интернете расплатиться?

Для расчета в интернете вам нужно знать данные карты (номер, свв, срок действия), а этого до получения вы не сможете нигде просмотреть.

Понятно, спасибо большое за консультацию. Я думал, в приложении будет видно. Значит, буду ждать. Или гладить эту кошку в другую сторону, по обстоятельствам.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:20

  Menwyy написав:Вы либо пытаетесь сами себя убедить, либо с процентами не дружите.

Так сами посчитайте, ту же Моню с кэшбеком на еду и такси, или Приват с ревардсом.
При куда лучшем и заранее! известном курсе.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:22

  Flamingo написав:Моё мнение инструмент ваши специалисты сделали, но не продумали его эффективность

Ну почему же "не продумали" ? Очень даже продумали.
Нажал человек в РД кнопку "Погасить кредит" или "Пополнить карту" - попал как минимум на РКО.
Очень эффективно !
mustbe
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