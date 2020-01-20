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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:27
Alfa_Bank написав: BVA1 написав:
До сих пор не могу проплатить. Пишет"В данный момент сервис недоступен". У всех так?
BVA1, добрый день. Сервис работает. Попробуйте сменить браузер.
Такая надпись появляется только когда тыцкаешь пимпочку ДАЛЕЕ. До этого все нормально.
Лестницу к небесам,
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Додано: Вів 21 січ, 2020 11:39
В "другом браузере" все точно так. ЧИНИТЕ, А НЕ ОТПИСЫВАЙТЕСЬ!!!
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Додано: Вів 21 січ, 2020 11:40
Или вы заблокировали возможность оплаты до того момента, когда ваши программеры нарисуют пимпочку "РЕДАКТИРОВАТЬ"!!! Экономите на SMS?
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Додано: Вів 21 січ, 2020 11:59
BVA1 написав:
В "другом браузере" все точно так. ЧИНИТЕ, А НЕ ОТПИСЫВАЙТЕСЬ!!!
Разобрался. Такая надпись появляется если IBAN не верный. Ну, та так бы и писали, а то "проводятся профилактические работы. Попробуйте позже". Исправьте и не вводите людей в заблуждение. Думаю, у вас раборы станет меньше тогда.
Лестницу к небесам,
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Додано: Вів 21 січ, 2020 12:14
BVA1 написав: BVA1 написав:
В "другом браузере" все точно так. ЧИНИТЕ, А НЕ ОТПИСЫВАЙТЕСЬ!!!
Разобрался. Такая надпись появляется если IBAN не верный. Ну, та так бы и писали, а то "проводятся профилактические работы. Попробуйте позже". Исправьте и не вводите людей в заблуждение. Думаю, у вас раборы станет меньше тогда.
Если неверный IBAN, система так и пишет. Напишите, пожалуйста, дату и время операции с ошибкой.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 21 січ, 2020 12:23
Alfa_Bank , підкажіть, а що, з поточного некарткового рахунку не можна буде провести онлайн-обмін валюти на інший поточний рахунок?
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Додано: Вів 21 січ, 2020 12:24
1finanсier написав:Alfa_Bank
, підкажіть, а що, з поточного некарткового рахунку не можна буде провести онлайн-обмін валюти на інший поточний рахунок?
1finanсier, доброго дня. Операція валютообмніну між поточними рахунками не здійснюється.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 21 січ, 2020 12:25
Alfa_Bank написав: BVA1 написав: BVA1 написав:
В "другом браузере" все точно так. ЧИНИТЕ, А НЕ ОТПИСЫВАЙТЕСЬ!!!
Разобрался. Такая надпись появляется если IBAN не верный. Ну, та так бы и писали, а то "проводятся профилактические работы. Попробуйте позже". Исправьте и не вводите людей в заблуждение. Думаю, у вас раборы станет меньше тогда.
Если неверный IBAN, система так и пишет. Напишите, пожалуйста, дату и время операции с ошибкой.
Вчера с 16 до 18-00, сегодня с 11 до 12-00.
Лестницу к небесам,
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Додано: Вів 21 січ, 2020 12:27
Alfa_Bank написав: 1finanсier написав:Alfa_Bank
, підкажіть, а що, з поточного некарткового рахунку не можна буде провести онлайн-обмін валюти на інший поточний рахунок?
1finanсier, доброго дня. Операція валютообмніну між поточними рахунками не здійснюється.
Дякую за відповідь)
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