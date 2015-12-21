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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8161816281638164

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1017
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
208
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
171
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
166
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
279
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1017
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:33

Re: Альфа-Банк

Ставки по депозитам вниз https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf
  • 5% кешбэк за коммуналку + 25 грн за регистрацию http://bit.ly/2HgdUtP
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД от Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление карты monobank https://monobank.ua/r/WawY
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 11:39

  ramzes4 написав:Ставки по депозитам вниз https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf

Но зато появились четырех и пятилетние вклады в баксе
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 50 грн. - карта Монобанка - https://monobank.ua/r/o8C5
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:34

  Flamingo написав:
  ramzes4 написав:Ставки по депозитам вниз https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf

Но зато появились четырех и пятилетние вклады в баксе


На прикидку, если на 5 лет 10К под 4,9 процентов из прогнозом курса под 20грн и трендом понижения ставки НБУ может и прибыльная инвест идея
Если эта десятка не вперлась
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:22

  ramzes4 написав:Ставки по депозитам вниз https://alfabank.ua/upload/2AB_D_InfoLe ... _29.01.pdf

Я на выход. :wink:
darmet
 
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