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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 лип, 2020 22:15
Arien написав:
подскажите, пожалуйста, если завести кредитную карту сугубо для пользования своими средствами, установив минимальный лимит, какую лучше - Максимум или Максимум 2,0 ?
Своими? Кредитку? В Альфе?
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Додано: Пон 06 лип, 2020 22:34
Bosstone написав: unicdima написав:
думав взяти якусь карту Альфи для кешбека, бо Моно всі 500 вибираю, але так і не зрозумів яку брати, чи то сайт їх по дебільному написаний чи то я дурний.
Так лимит 500 грн. - это только на банковские категории, а есть еще отдельно и партнерские.
Для начала берите самую обычную Максимум.
а хіба партнерські йдуть поза лімітом в 500грн? В додатку моно пише- "максимальна сума яку можна заробити 500грн", без уточнення чи це банківські чи партнерські.
Увага, на форумі порохата цензура.
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