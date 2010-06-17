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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8741874287438744

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1034
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
210
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
172
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
196
Всього голосів : 1034
Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:15

  Arien написав:подскажите, пожалуйста, если завести кредитную карту сугубо для пользования своими средствами, установив минимальный лимит, какую лучше - Максимум или Максимум 2,0 ?

Своими? Кредитку? В Альфе?
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Пон 06 лип, 2020 22:34

  Bosstone написав:
  unicdima написав:думав взяти якусь карту Альфи для кешбека, бо Моно всі 500 вибираю, але так і не зрозумів яку брати, чи то сайт їх по дебільному написаний чи то я дурний.

Так лимит 500 грн. - это только на банковские категории, а есть еще отдельно и партнерские.
Для начала берите самую обычную Максимум.

а хіба партнерські йдуть поза лімітом в 500грн? В додатку моно пише- "максимальна сума яку можна заробити 500грн", без уточнення чи це банківські чи партнерські.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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  #<1 ... 8741874287438744
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