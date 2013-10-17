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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9053905490559056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:43

Re: Альфа-Банк

:arrow:
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 29 жов, 2020 19:50, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:45

  cohan написав:
  Alfa_Bank написав:
  cohan написав:а шикарная акция по рассрочкам, случайно, не будет продлеваться?

Добрый день. Если вы о рассрочках без комиссии сроком на 3 и 6 мес., она продлена до 31.12.2020.


о! так в ПУМБ можно и не ходить тогда, спасибо!

У ПУМБы пока киш миш больше.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:07

  Ratatui написав:У ПУМБы пока киш миш больше.

Ха-ха-ха, его там у большинства просто нет! :lol:
Предложения отдельным счастливчикам не в счёт...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:12

  Vorlon написав:
  Ratatui написав:У ПУМБы пока киш миш больше.

Ха-ха-ха, его там у большинства просто нет! :lol:
Предложения отдельным счастливчикам не в счёт...


ото ж, 0,5 (а то и 1-2 за маркетплейсы у Альфы привлекательнее), завтра попробую получить таки ПУМБу
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:13

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:И тут хоть Выписка в МАБе еще нормальная есть, проконтроллллируете

Ну как сказать. Вот у меня один раз возник вопрос по выписке, которую на мыло присылают каждый месяц. Так оф. пред. уже наверное второй месяц смузистов гоняет, а они в своем ПО косяк все никак найти не могут :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:18

Re: Альфа-Банк

  Kalgan написав:Ну как сказать. Вот у меня один раз возник вопрос по выписке, которую на мыло присылают каждый месяц. Так оф. пред. уже наверное второй месяц смузистов гоняет, а они в своем ПО косяк все никак найти не могут

Взяли бы меня на пол ставки, я был за пару дней бы нашел и пофиксил багу.

Хотя там может проблема с менеджерами, наблюдаю такую картину в своей компании, какая-то команда, стопорит адекватную работу, я вот из-за таких один рабочий день просрал... хотя задача была на 5 минут времени, но пришлось выяснять "что не так", к стати руководство было тоже в акуе от того что намудрили...
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 29 жов, 2020 21:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:26

  vpchelko написав:
  Kalgan написав:Ну как сказать. Вот у меня один раз возник вопрос по выписке, которую на мыло присылают каждый месяц. Так оф. пред. уже наверное второй месяц смузистов гоняет, а они в своем ПО косяк все никак найти не могут

Взяли бы меня на пол ставки, я был за пару дней бы нашел и пофиксил багу

Агаа, и мы бы вас потом тут дразнили заместо Лёшика если чо нитак :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:33

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Агаа, и мы бы вас потом тут дразнили заместо Лёшика если чо нитак :mrgreen:

Главное не делать релизы по вечерам в пятницу, да и вообще в пятницу нафиг.
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 29 жов, 2020 21:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:39

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Если вы о рассрочках без комиссии сроком на 3 и 6 мес., она продлена до 31.12.2020.

Вчера расплачивался Трэвел за авиа на Trip.ua. Предложения рассрочки нет. :|
До этого, позавчера, на Tickets.ua - предложение рассрочки прилетело мгновенно.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:42

  rollo написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Если вы о рассрочках без комиссии сроком на 3 и 6 мес., она продлена до 31.12.2020.

Вчера расплачивался Трэвел за авиа на Trip.ua. Предложения рассрочки нет. :|
До этого, позавчера, на Tickets.ua - предложение рассрочки прилетело мгновенно.

Трипы хоть и косят под юа реально списывают деньги через скандинавские терминалы. Альфа считает это зарубежной транзакцией, а по загранице предложения по раЗДрочке приходит после проведения суммы по счету. Ждите скорее всего завтра уже будет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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