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Фондовый рынок и все что с ним связано
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:07

Oleg_Yar
Много читал, еще больше пробовал. И терял, терял. Потом начал зарабатывать.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 11:48

St/2 Терять и терять - это уже не очень то по современному. Давайте подумаем, человеку, который живет в Украине уже терять по сути то и нечего. Маленькие зп,иногда хватает только дотянуть до следующего месяца. Я вот пока мне отвечали на форуме уже нашел бесплатные курсы https://sdg-trade.com/obuchenie/besplatnoe , которые не только с обучающей литературой но и с тестовыми заданиями.
Oleg_Yar
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:33

St/2
Кто ваш брокер, если не секрет ?
aladin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:49

Мой брокер компания которую я ниже вспоминал. Ну а так наставником и коучем на данный момент есть Олесь Срибный в этой же компании. :)
Oleg_Yar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:46

Посоветуйте литературу для чтения, чтобы была с мотивированным уклоном, благодарю!
Oleg_Yar
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 22:14

Oleg_Yar
Богла почитайте, основная мотивация - не торговать...
St/2
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  #<1 ... 3456
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