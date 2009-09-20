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Фондовый рынок и все
что с ним связано

Фондовый рынок и все что с ним связано
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Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2019 10:54

SIRIUS
почитайте Положение НБУ 5 от 02.01.19, раздел IX.
раньше было ограничение, что физик-рез может открыть счет за границей только на время пребывания за границей, иначе путь был в НБУ. Но реально выудить это никто не мог.
Сейчас вообще нет запретов на открытие счетов в инобанках.
Открываете счет на себя за границей и перечисляете. Документы под перечисление средств на свой счет за границей, по идее, требовать не должны. Зависит от требований конкретного банка-реза. Но в базу Е-лимиты НБУ Вас внесут, т.к. в год Вы можете выгнать дло 50 тыс евро. Если другие цели (инвестиции, кредиты и т.д.) документы будут брать в любом случае.
bogdanfc
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2019 20:17

bogdanfc, благодарю за информацию.
Успешный человек имеет цель, неудачник — уважительную причину.
SIRIUS
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2019 13:36

К сожалению ничего нового. Сейчас существуют много интересных проектов с визуализацией. И как раз хотелось бы узнать больше информации о их влиянии на молодое поколение предпринимателей
Simon_Shah
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 16:31

Господа кто нибудь сталкивался с налогооблажением прибыли полученной у иностранного брокера ? Может знаете спец форум ?
Kirk Hammet
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:27

  Kirk Hammet написав:Господа кто нибудь сталкивался с налогооблажением прибыли полученной у иностранного брокера ? Может знаете спец форум ?


Если работать с США, то надо подписать форму W8-BEN и тогда платишь у них 10% с дохода от дивов.
mdsd1
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:40

  Simon_Shah написав:К сожалению ничего нового. Сейчас существуют много интересных проектов с визуализацией. И как раз хотелось бы узнать больше информации о их влиянии на молодое поколение предпринимателей


А можно парочку для примера привести?
mdsd1
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:00

  mdsd1 написав:
  Kirk Hammet написав:Господа кто нибудь сталкивался с налогооблажением прибыли полученной у иностранного брокера ? Может знаете спец форум ?


Если работать с США, то надо подписать форму W8-BEN и тогда платишь у них 10% с дохода от дивов.


По дивидендам с граждан Украины брокер снимает 15%. А как действовать дальше, с помощью каких документов подтверждать это здесь, на основании каких документов оплачивать оставшиеся 3+1,5% - это вопрос.
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 13:38

е-лимиты

bogdanfc
Вопрос по е-лимитам. Есть положение НБУ на эту тему и прочее", я теорию всю знаю, интересует след вопрос какие операции по е-лимиту чаще встречаются на практике?

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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2020 20:48

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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 23:23

Re: Фондовый рынок и все что с ним связано

  bogdanfc написав:Но в базу Е-лимиты НБУ Вас внесут, т.к. в год Вы можете выгнать дло 50 тыс евро


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