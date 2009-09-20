Фондовый рынок и все что с ним связано

SIRIUS почитайте Положение НБУ 5 от 02.01.19, раздел IX. раньше было ограничение, что физик-рез может открыть счет за границей только на время пребывания за границей, иначе путь был в НБУ. Но реально выудить это никто не мог. Сейчас вообще нет запретов на открытие счетов в инобанках. Открываете счет на себя за границей и перечисляете. Документы под перечисление средств на свой счет за границей, по идее, требовать не должны. Зависит от требований конкретного банка-реза. Но в базу Е-лимиты НБУ Вас внесут, т.к. в год Вы можете выгнать дло 50 тыс евро. Если другие цели (инвестиции, кредиты и т.д.) документы будут брать в любом случае.
Simon_Shah написав:К сожалению ничего нового. Сейчас существуют много интересных проектов с визуализацией. И как раз хотелось бы узнать больше информации о их влиянии на молодое поколение предпринимателей
Kirk Hammet написав:Господа кто нибудь сталкивался с налогооблажением прибыли полученной у иностранного брокера ? Может знаете спец форум ?
Если работать с США, то надо подписать форму W8-BEN и тогда платишь у них 10% с дохода от дивов.
По дивидендам с граждан Украины брокер снимает 15%. А как действовать дальше, с помощью каких документов подтверждать это здесь, на основании каких документов оплачивать оставшиеся 3+1,5% - это вопрос.