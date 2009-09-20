RSS
Фондові ринки США і Росії, трейдери і брокери на фондових біржах NYSE, NASDAQ, AMEX, РТС і ММВБ. Як купити американські акції? Робота на РТС.
Повідомлення Додано: Сер 15 вер, 2021 17:37

6 трендов фондового рынка до конца года
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 11:49

Re: Фондовый рынок и все что с ним связано

Привіт усім. Невже на фінансовому форумі фондовий ринок зовсім забутий і нема цікавості його обговорювати? Я у цьому році лише почав пробувати займатися акціями, було б цікаво обмінюватися думками чи досвідом щодо акцій/ПІФів і тп.
Знаю, що є форумчани які займаються фондою, але якщо і обговорюють десь, то вимушені це робити на валютній, криптовій чи навіть на гілці по нерухомості, так як дана гілка не популярна

Мене цікавлять питання: хто чому віддає перевагу - окремим акціям чи вкладенням у ETF? суто американська фонда чи купуєте компанії з інших частин світу?

Я спочатку вкладався в ETF, щоб не платити податки, але потім все ж не витримав і почав купувати акції. Зараз не можу сказати, що краще, адже все дуже волатильно. Ще позавчора етф показував кращий прибуток ніж у куплених акцій просумованих по питомій вазі. Але вчора був хороший день і вже акції виглядають краще. Також взяв американські, європейські, японські та деяких інших частин світу. Проте європейські зразу пішли в мінус, американські ростуть, японські на другому місці поки.
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 14:04

Re: Фондовый рынок и все что с ним связано

контингент не тот.
Я когда то приводил пример вложеного капитала в квартиру под сдачу, с примерным подсчетом годового кешфлоу, который в лучшем случае имеет 4-7% годовых в валюте.
Приводил прирост своего портфеля, рассказывал про средний прирост капитала при вкладывании в СП500. И тд и тп.
НО, людям не зашло. Меня еще тут хейтили, когда трамп торговую начал, тыкали в графики... Ну что, на сегодня все тот же портфель показывает с начала года более 20% в валюте.

Я не торгую, я просто покупаю разные ЕТФки... Как когда то Баффет предложил пари хеджфондам - что если в долгосроке ктото обыграет СП500 - то тому дам лям(или что-то вроде того). Ну и ктото там откликнулся, вложил в разные фонды(считай акции) и... не смог обыграть на длинном промежутке СП500. Поэтому не вижу смысла рыпаться, тратить время на изучение отчетов... Бери себе ЕТФки на пенсию да и все.
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 16:07

А як гроші брокеру переказати, свіфт за кордон же не випускають?
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 17:02

Вайс, геном, револют...
Гуглите, ищите в ютубах. Все есть при желании.
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 23:30

dimo_0n Та я також бачу вже, що дарма рипнувся у окремі акції, але вже як є. Деякі обігнали сп500, деякі в мінусі і в середньому вийшло на дохід етф, який у мене один і я його взяв з самого початку.
І ще трохи стрьомно, що з усіх труб кричать про обвал ринку незабаром і тп) То я взяв деякі дивіденднв акції, вони ніби менше посідають, але і менше зростають
Повідомлення Додано: Суб 04 жов, 2025 23:56

Чорний Ворон
револютом вже мабуть не вийде, можете спробувати геномом
коло банків що працюють з іноземними платіжними системами обмежене
  foxluck написав:
  Бетон написав:спросить, как на несколько десятков тысяч куе купить S&P500 из Украины.

Зарегистрируй Геном на укр.документы и толкай туда за 1% из ПУМБ, Моно, Приват (пока 1% до февраля там акция), Глобус, Банк ВР. В Евро, не в USD. Оттуда потом по SEPA на евровый счет IBKR.
Если геному предоставишь источники дохода, то лимит 10к$ в месяц дадут а то и больше.
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 10:38

Re: Фондовый рынок и все что с ним связано

  The_Rebel написав:І ще трохи стрьомно, що з усіх труб кричать про обвал ринку незабаром і тп) То я взяв деякі дивіденднв акції, вони ніби менше посідають, але і менше зростають

Ну обвал то обвал. ПОгляди что было с СП500 на долгосроке, в обвал доткомов в нулевых, в обвал ипотечников в 2008, в локдаун...

Для дивидентов тоже ЕТФ есть. тот же SCHD.
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 13:15

dimo_0n Так, на строках 20-30 років воно завжди вверх. Але бували періоди, наприклад, та ж криза доткомів, що з 1500 як впало, то лише у 2013 році відновилося до такого рівня. А 13 років це досить відчутний термін в межах людського життя. А якщо ще врахувати інфляцію долара за цей час, то вийде 15-20 років.
З іншого боку це треба було бути великим невдахою, щоб вкластися всією котлетою саме на піку. Здебільшого вкладаються частинами в певні проміжки часу, тож середня ціна покупки вийде іншою.
У мене так було цього року, я почав закупати на піку у лютому, і був би зараз в мінусі, ну або близько до нуля. Але потім при падінні у квітні трохи усереднився, та й повезло Нвідію майже на мінімумі прикупити.
Тож стратегія купляти щомісячно не дивлячись на ціни може себе виправдати у довгостроковій перспективі
