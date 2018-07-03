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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 539540541542

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 578
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
167
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
85
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
146
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
100
Всього голосів : 578
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:22

  Universal Bank написав:
  Esq написав:Слегка шокирован работой интернет-банка.

Регистрация нового клиента не работает. Приходит СМС на верный телефон (т.е. введенные в первой форме данные - верны), далее - ошибка.

Из уже зарегистрированного клиента перевод по номеру карты не работает. Вводишь номер универсаловской же карты другого клиента, результат: "Неможливо визначити отримувача. Скористайтеся Переказом за довільними реквізитами."

Ну чё-т как-то несерьёзно...

Добрый день!
Мы бы хотели разобраться во всех деталях. Пожалуйста, пришлите в личном сообщении скриншоты пошаговые, чтобы мы смогли исправить проблемы или подскажем Вам причины ошибок.


Вообще-то на прошлой неделе по телефону уже по этой проблеме разговаривали. В колцентре пообещали разобраться. Сегодня даже не доходит дело до СМС, просто ошибка и всё. Вчера через раз можно было пройти к шагу ввода кода из СМС. Картинку присылаю сообщением.
Esq
 
Повідомлень: 1245
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Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:04

  Esq написав:
  Universal Bank написав:
  Esq написав:Слегка шокирован работой интернет-банка.

Регистрация нового клиента не работает. Приходит СМС на верный телефон (т.е. введенные в первой форме данные - верны), далее - ошибка.

Из уже зарегистрированного клиента перевод по номеру карты не работает. Вводишь номер универсаловской же карты другого клиента, результат: "Неможливо визначити отримувача. Скористайтеся Переказом за довільними реквізитами."

Ну чё-т как-то несерьёзно...

Добрый день!
Мы бы хотели разобраться во всех деталях. Пожалуйста, пришлите в личном сообщении скриншоты пошаговые, чтобы мы смогли исправить проблемы или подскажем Вам причины ошибок.


Вообще-то на прошлой неделе по телефону уже по этой проблеме разговаривали. В колцентре пообещали разобраться. Сегодня даже не доходит дело до СМС, просто ошибка и всё. Вчера через раз можно было пройти к шагу ввода кода из СМС. Картинку присылаю сообщением.

Спасибо Вам отзыв!
Мы проверили информацию, устранили проблему. И Вы успешно зашли.
Приносим свои извинения за неудобства!
Universal Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 28
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:24

Universal Bank
Добрый день!
В январе 2018г оформил депозит в грн, под который был открыт текущий счет в пакете "Легкий".
В июле 2018г получил депозит; остаток на текущем счету сейчас нулевой.
Подскажите: будет ли списываться ежемесячная комиссия за РКО текущего счета при нулевом остатке и уйдет ли счет при этом в минус?
MaximS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 84
З нами з: 01.09.14
Подякував: 69 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:54

  MaximS написав:Universal Bank
Добрый день!
В январе 2018г оформил депозит в грн, под который был открыт текущий счет в пакете "Легкий".
В июле 2018г получил депозит; остаток на текущем счету сейчас нулевой.
Подскажите: будет ли списываться ежемесячная комиссия за РКО текущего счета при нулевом остатке и уйдет ли счет при этом в минус?

Добрый день!
Списания в минус не будут проходить. Но при появлении средств на счете, автоматически будет проведено списание за прошлые периоды.
Universal Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 28
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 15:58

В связи с тем, что новые карты пакетов Visa Platinum чипатые и бесконтактные, каков месседж банка держателям старых карт? Допользовать до даты на карте, или предложение поменять на новую с или без продолжением действия имеющейся.
Esq
 
Повідомлень: 1245
З нами з: 18.08.06
Подякував: 394 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 17:26

  Esq написав:В связи с тем, что новые карты пакетов Visa Platinum чипатые и бесконтактные, каков месседж банка держателям старых карт? Допользовать до даты на карте, или предложение поменять на новую с или без продолжением действия имеющейся.

Добрый день!
По информации которую Вы нам уточнили, Вас интересовал вопрос замены карты на новую с чипом. Вы можете обратится в отделение банка и заменить карту Platinum на новую, не обязательно ожидать окончание срока действия старой.
Universal Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 28
З нами з: 26.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 539540541542
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