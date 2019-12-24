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Обслуговування в українських
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Універсал (Universal Bank)

Універсал (Universal Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 690691692693

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Універсал (Universal Bank) 2.9 5 608
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
28%
172
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
83
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
156
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
111
Всього голосів : 608
Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 22:13

Re: Універсал (Universal Bank)

  V2 написав:ПУМБ, Моно ...?

Ці в клюбі 11 прОцентів.
Краще в клюб 12 прОцентів - УБІБ.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 05:47

Re: Універсал (Universal Bank)

  Квесторе_поверніться написав:Краще в клюб 12 прОцентів - УБІБ.

Це Київ і регіон. Там зазвичай замало бажаючиш , того такі і ставки.
Там всі яхти змолоду купують, бо в старості всі гроші на садженці підуть.
Чужаків фінмоном замучать.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 13:00

Універсал (Universal Bank)

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Краще в клюб 12 прОцентів - УБІБ.

Це Київ і регіон. Там зазвичай замало бажаючиш , того такі і ставки.
Там всі яхти змолоду купують, бо в старості всі гроші на садженці підуть.
Чужаків фінмоном замучать.
сейчас мучают ковид сертифиКАЛОМ, я не наркоман чтобы колоть добровольно смесь . Экогрин наше ВСЕ
sens
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:45

kulikrom это если размещаешь 200к, то капнет и 1000грн на счет, и +0.25% к ставке будет или как понимать эти правила?)
Dimkaua
 
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