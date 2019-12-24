Ці в клюбі 11 прОцентів.
Краще в клюб 12 прОцентів - УБІБ.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 лис, 2021 22:13
Re: Універсал (Universal Bank)
Додано: Нед 28 лис, 2021 05:47
Re: Універсал (Universal Bank)
Додано: Нед 28 лис, 2021 13:00
Універсал (Universal Bank)
сейчас мучают ковид сертифиКАЛОМ, я не наркоман чтобы колоть добровольно смесь . Экогрин наше ВСЕ
Додано: Сер 15 гру, 2021 12:45
kulikrom это если размещаешь 200к, то капнет и 1000грн на счет, и +0.25% к ставке будет или как понимать эти правила?)
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