Додано: Пон 03 чер, 2019 01:29

Igneus



Перечитал сейчас свое сообщение, решил сделать дополнительную ремарку.



Добраться до этого участка можно только по Трассе Здоровья-но это не трасса для машин, а 6 км. пешеходной и велодороги идущей по склону вдоль моря, движение транспорта запрещено за исключением туристических электромобилей перевозящих туристов, а если кто то купит участок и что то решит на нем делать/строить, я даже не знаю как туда доставлять строительную технику и стройматериала, дорога на это не рассчитана, да и по ней гуляет много народа приезжего и местных, а они просто не дадут ездить машинам. Да, там земля дорогая и даже очень дорогая, но конкретно этот участок использовать как то почти невозможно по трем причинам:

- защитная рекреационная зона-почти невозможно получить разрешение на любое строительство, а если получишь то придется отбиваться от местных жителей гулящих там и патриотов/бандитов/активистов которые захотят свой кусок урвать на явно незаконном строительстве,

- этот участок склон, рискованно на нем что то строить-есть угроза оползня,

- нет никаких подъездных путей к участку для автомобильного транспорта-единственная дорога это т.н. Трасса Здоровья но она пешеходная, движение автотранспорта запрещено.

Учитывая выше изложенное думаю именно поэтому участок не может найти своего покупателя.