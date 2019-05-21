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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1667166816691670

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ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 01:29

Igneus

Перечитал сейчас свое сообщение, решил сделать дополнительную ремарку.

Добраться до этого участка можно только по Трассе Здоровья-но это не трасса для машин, а 6 км. пешеходной и велодороги идущей по склону вдоль моря, движение транспорта запрещено за исключением туристических электромобилей перевозящих туристов, а если кто то купит участок и что то решит на нем делать/строить, я даже не знаю как туда доставлять строительную технику и стройматериала, дорога на это не рассчитана, да и по ней гуляет много народа приезжего и местных, а они просто не дадут ездить машинам. Да, там земля дорогая и даже очень дорогая, но конкретно этот участок использовать как то почти невозможно по трем причинам:
- защитная рекреационная зона-почти невозможно получить разрешение на любое строительство, а если получишь то придется отбиваться от местных жителей гулящих там и патриотов/бандитов/активистов которые захотят свой кусок урвать на явно незаконном строительстве,
- этот участок склон, рискованно на нем что то строить-есть угроза оползня,
- нет никаких подъездных путей к участку для автомобильного транспорта-единственная дорога это т.н. Трасса Здоровья но она пешеходная, движение автотранспорта запрещено.
Учитывая выше изложенное думаю именно поэтому участок не может найти своего покупателя.
Михалыч
 
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