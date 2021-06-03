За судовим рішенням акцептовано раніше на задоволені кредиторські вимоги до ВТБ Банку на суму 5*339519,41 грн. На суму 339519,41 грн. збільшено виплати 20% вимог кредиторів сьомої черги.
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 374 від 20 квітня 2021 року погоджено збільшення розміру часткового задоволення вимог кредиторів сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» (далі – АТ «ВТБ БАНК») на суму 339 519,41 грн. У зв’язку з цим, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію АТ «ВТБ БАНК» продовжується часткове задоволення вимог сьомої черги кредиторів. Вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги. Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів АТ «ВТБ БАНК». Таким чином, розмір часткового задоволення вимог кредиторів сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів АТ «ВТБ БАНК» збільшиться до 260 751 715,97 грн, що становить 20% від загальної суми акцептованих вимог кредиторів сьомої черги.