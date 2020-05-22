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Кінто

Кінто
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Народний рейтинг КУА України на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських КУА та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування та рівень довіри до КУА
  #<1 ... 16171819

Довірили б Ви свої гроші цій компанії? (ОЦІНІТЬ рівень довіри до цієї КУА та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку)

Кінто 1.9 5 115
5 - ПОВНА ДОВІРА. Співробітничав з ними, хочу ще.
37%
43
3 - МОЖНА СПРОБУВАТИ.
38%
44
1 - НЕМАЄ ДОВІРИ. Не довірю гроші цій компанії, маю негативний досвід.
24%
28
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 23:57

До вас довіри не маю зовсім

Ви обманули мене в тому що сертифікат достаток повинен виплачувати кошти кожного місяця, а ви кажете що його можна тільки продати за дуже малі гроші. Скажіть будласка навіщо я вкладувала гроші?так як на той час можливості за ті гроші було в 1000разів більше щось приобрести, чим зараз за ці копійки що ви пропонуєте за сертифікат достаток. Так як ви обіцяли що на книжку будуть накопичуватися проценти, то зараз тільки продать? Як вам можна довірять
ludati2017
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:32

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greenozon
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