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Народний рейтинг КУА України на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських КУА та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування та рівень довіри до КУА
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:57
До вас довіри не маю зовсім
Ви обманули мене в тому що сертифікат достаток повинен виплачувати кошти кожного місяця, а ви кажете що його можна тільки продати за дуже малі гроші. Скажіть будласка навіщо я вкладувала гроші?так як на той час можливості за ті гроші було в 1000разів більше щось приобрести, чим зараз за ці копійки що ви пропонуєте за сертифікат достаток. Так як ви обіцяли що на книжку будуть накопичуватися проценти, то зараз тільки продать? Як вам можна довірять
Додано: П'ят 22 тра, 2020 19:32
На сайті КІНТО створена сторінка КІНТО_Вітрина пропозицій
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 04 січ, 2021 15:01
Re: Кінто
Подскажите, из фонда Синергия-3 активы после ликвидации куда-то переводили в другой фонд?
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