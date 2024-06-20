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Кінто

Кінто
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Довірили б Ви свої гроші цій компанії? (ОЦІНІТЬ рівень довіри до цієї КУА та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку)

Кінто 1.9 5 117
5 - ПОВНА ДОВІРА. Співробітничав з ними, хочу ще.
37%
43
3 - МОЖНА СПРОБУВАТИ.
38%
44
1 - НЕМАЄ ДОВІРИ. Не довірю гроші цій компанії, маю негативний досвід.
26%
30
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Чет 13 кві, 2023 14:42

Re: Кінто

А я то інвестував в їх "managed fund" вже після фінансової кризи у 2009 році. Тоді фондовий ринок навіть сильно зростав після 2010 року. Навіть депозити за ці роки були з дохідністю 20-25% на рік! Доречи в їх фондах теж були банківські депозити. Але ж цім гр*баним шахраям все одно мало було, та вони за 14 років намалювали 0% дохідність!
Те, що я їм про них висловив коштує лише малу частину тих грошей, які вони в мене за ці роки вкрали.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Чет 13 кві, 2023 15:48

Re: Кінто

Зафіксував збиток
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 13 кві, 2023 16:25

Re: Кінто

Це ж яким тупим треба бути "керуючим фонду", щоб за всі ці роки не відкрити депозит (звісно для себе він відкрив), щоб хоча б чимось поділитися з клієнтом. Це така совкова ментальність: він - розводила, а клієнт - лох.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:04

Новинка на сайті Кінто https://kinto.com/funds/shop/usdbonds


Screenshot-from-2023-08-16-14-23-41

цифри для історії

ОВДП (погашення 20.06.2024)
Дохідність до погашення 4.30%

Купити, ціна за 1 шт 36 552.28 грн.

Сума до виплати 1 000.00 USD
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 12:40

дубль із гілки по ОВДП


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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2024 12:03

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