Кінто
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 кві, 2023 14:42
А я то інвестував в їх "managed fund" вже після фінансової кризи у 2009 році. Тоді фондовий ринок навіть сильно зростав після 2010 року. Навіть депозити за ці роки були з дохідністю 20-25% на рік! Доречи в їх фондах теж були банківські депозити. Але ж цім гр*баним шахраям все одно мало було, та вони за 14 років намалювали 0% дохідність!
Те, що я їм про них висловив коштує лише малу частину тих грошей, які вони в мене за ці роки вкрали.
stuermer01
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Додано: Чет 13 кві, 2023 15:48
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Додано: Чет 13 кві, 2023 16:25
Це ж яким тупим треба бути "керуючим фонду", щоб за всі ці роки не відкрити депозит (звісно для себе він відкрив), щоб хоча б чимось поділитися з клієнтом. Це така совкова ментальність: він - розводила, а клієнт - лох.
stuermer01
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:04
Новинка на сайті Кінто
https://kinto.com/funds/shop/usdbonds
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цифри для історії
ОВДП (погашення 20.06.2024)
Дохідність до погашення 4.30%
Купити, ціна за 1 шт 36 552.28 грн.
Сума до виплати 1 000.00 USD
greenozon
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Додано: Сер 07 сер, 2024 12:40
дубль із гілки по ОВДП
greenozon
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Додано: Пон 30 вер, 2024 12:03
greenozon
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Додано: П'ят 29 лис, 2024 11:41
Не заморожуйте гроші взимку!
Купуйте 3-місячні ОВДП UA4000204150 (погашення 26.02.25р.) з привабливою доходністю 14,15%!
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https://kinto.com/funds/cabinet
greenozon
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Додано: Нед 08 гру, 2024 23:41
Подскажите, в Кинто можно поменять карту/счёт на которую будет выплата ОВДП?
Брал через ДИЮ Симферополь.
emeta
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