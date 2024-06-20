А я то інвестував в їх "managed fund" вже після фінансової кризи у 2009 році. Тоді фондовий ринок навіть сильно зростав після 2010 року. Навіть депозити за ці роки були з дохідністю 20-25% на рік! Доречи в їх фондах теж були банківські депозити. Але ж цім гр*баним шахраям все одно мало було, та вони за 14 років намалювали 0% дохідність! Те, що я їм про них висловив коштує лише малу частину тих грошей, які вони в мене за ці роки вкрали.
Це ж яким тупим треба бути "керуючим фонду", щоб за всі ці роки не відкрити депозит (звісно для себе він відкрив), щоб хоча б чимось поділитися з клієнтом. Це така совкова ментальність: він - розводила, а клієнт - лох.
stuermer01 написав:Це ж яким тупим треба бути "керуючим фонду", щоб за всі ці роки не відкрити депозит (звісно для себе він відкрив), щоб хоча б чимось поділитися з клієнтом. Це така совкова ментальність: він - розводила, а клієнт - лох.
Вынужден согласиться. Кинто - нереально слабый "управляющий".
История такая: В декабре 2007 года куплены 19 сертификатов "Кинто Класичний" по 523 грн/шт. На данный момент стоимость 1 шт составляет 711 грн. Это аж 36% за 17 лет и это ж ещё без учёта налогов Да просто тупо банковский депозит уже бы "иксы" дал.
Хуже другое - в 2007 году это было 1985 долларов, а сегодня это 320 долларов.