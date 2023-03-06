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Обслуговування в українських
страхових компаніях (гарне і погане)
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ТАС

ТАС
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 17181920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАС 2.9 5 89
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
9
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
28%
25
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 17:46

Есть страхование здесь. Как-то заболели вместе с мужем, нас записали на прием к одному врачу (оказался грипп). Было очень удобно контактировать с одним врачом, так как проблема по существу была одинаковая.
Машуня
 
Повідомлень: 2
З нами з: 13.04.22
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:50

Підкажіть, чи є якісь обмеження по віку оформлення зеленої картки? Машина оформлена на батька (75 років), можливо для нього є якісь пільги?
hax
 
Повідомлень: 2
З нами з: 27.12.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:34

Re: ТАС

  Денис07 написав:Підкажіть, хтось оформлював тут автоцивілку? Як вам?

Раніше залишав тут відгук. У мене позитивний досвід.
Попав в незначне ДТП (я постраждалий). ТАС доволі оперативно оцінили і виплатили мені компенсацію. Можливо ще залежить від регіону та працівників.
Іван Миколайович
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.07.22
Подякував: 0 раз.
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  #<1 ... 17181920
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