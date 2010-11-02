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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
16
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 13:23

  Proofy написав:
  тарасов написав:Сегодня, спустя 2,5 недели и кучу моих жалоб, отдали половину депо в дол., остальную половину обещали отдать завтра, вот так...
везет вам,я месяц не могу забрать. Звонил в НБУ говорят, самолеты летят с баксами, подождите еще недельку :) Всем на.рать как работают банки.
Лично я больше туда ни ногой.

Виглядає шо банка по кеш валюті виявилась слабкою ланкою.
Ну і СМС прислала. Просить гривню їм занести під 14% і долар під 3,25%.
Ще в СМС є таке фраза - Ми виконуємо зобовязання вчасно. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 14:49

  Квесторе_поверніться написав:Ну і СМС прислала. Просить гривню їм занести
виглядає так, що потрібні останні "терпіли" перед тим, як піраміда в цьому банку остаточно завалиться
https://minfin.com.ua/company/bis/review/

Sad But True (c)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2020 15:12

  flysoulfly написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і СМС прислала. Просить гривню їм занести
виглядає так, що потрібні останні "терпіли" перед тим, як піраміда в цьому банку остаточно завалиться
https://minfin.com.ua/company/bis/review/

Sad But True (c)

Хто тут сидить давно знають шо банка могла виявитись слабкою ланкою. :(
Ризики тут високі.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2020 21:56

  Квесторе_поверніться написав:
  flysoulfly написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ну і СМС прислала. Просить гривню їм занести
виглядає так, що потрібні останні "терпіли" перед тим, як піраміда в цьому банку остаточно завалиться
https://minfin.com.ua/company/bis/review/

Sad But True (c)

Хто тут сидить давно знають шо банка могла виявитись слабкою ланкою. :(
Ризики тут високі.

Да, еще давно имел проблемы со снятием валюты, думал случайность, оказывается закономерность. Буду опять НБУ штормить, это их задача разбираться с овнобанками. Нахрен вывести такие банки, чтобы клиентам по ушам не ездили.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:31

На неделе родственники забирали небольшой валютный вклад. Отдали без проблем, но и сумма-то маленькая. Может крупные как-то иначе. Зашел написать т.к. когда-то по моему совету туда деньги и занесли и были некоторые переживания. В общем так.
500
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 12:38

  500 написав:На неделе родственники забирали небольшой валютный вклад. Отдали без проблем, но и сумма-то маленькая. Может крупные как-то иначе. Зашел написать т.к. когда-то по моему совету туда деньги и занесли и были некоторые переживания. В общем так.

А какой город, не подскажите? У меня неделю назад закончился дол. депозит, не могу забрать, завтраками кормят. Харьков.
При подаче заявки на оформление депозита на сайте Минфина укажите промокод КТМ9BZ4 и получите дополнительный бонус 50 грн.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 15:08

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

БИС хайпует вместе с Моно, мол мы кредитуем) Интересно, чем эта вся реклама закончится
newset
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 10:20

  newset написав:БИС хайпует вместе с Моно, мол мы кредитуем) Интересно, чем эта вся реклама закончится

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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 00:21

  newset написав:БИС хайпует мол мы кредитуем) Интересно, чем эта вся реклама закончится
та чем закончится...
а разве были случаи, что банк, вот примерно так же планомерно и постепенно перестающий возвращать депозиты, выкарабкался без национализации и Фонда ?
flysoulfly
 
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