Банк Інвестицій і Заощаджень

тарасов написав:Сегодня, спустя 2,5 недели и кучу моих жалоб, отдали половину депо в дол., остальную половину обещали отдать завтра, вот так...
везет вам,я месяц не могу забрать. Звонил в НБУ говорят, самолеты летят с баксами, подождите еще недельку Всем на.рать как работают банки. Лично я больше туда ни ногой.
Виглядає шо банка по кеш валюті виявилась слабкою ланкою. Ну і СМС прислала. Просить гривню їм занести під 14% і долар під 3,25%. Ще в СМС є таке фраза - Ми виконуємо зобовязання вчасно.
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Хто тут сидить давно знають шо банка могла виявитись слабкою ланкою. Ризики тут високі.
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Хто тут сидить давно знають шо банка могла виявитись слабкою ланкою. Ризики тут високі.
Да, еще давно имел проблемы со снятием валюты, думал случайность, оказывается закономерность. Буду опять НБУ штормить, это их задача разбираться с овнобанками. Нахрен вывести такие банки, чтобы клиентам по ушам не ездили.
На неделе родственники забирали небольшой валютный вклад. Отдали без проблем, но и сумма-то маленькая. Может крупные как-то иначе. Зашел написать т.к. когда-то по моему совету туда деньги и занесли и были некоторые переживания. В общем так.
500 написав:На неделе родственники забирали небольшой валютный вклад. Отдали без проблем, но и сумма-то маленькая. Может крупные как-то иначе. Зашел написать т.к. когда-то по моему совету туда деньги и занесли и были некоторые переживания. В общем так.
А какой город, не подскажите? У меня неделю назад закончился дол. депозит, не могу забрать, завтраками кормят. Харьков.
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