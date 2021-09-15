Банк Інвестицій і Заощаджень

господа, скажите, соглдасно тарифов по Прыбутковому гаманцу снятие в сети "Атмосфера" без комисии и приписка - (10) – актуальний перелік банків-учасників на сайті мережі «Атмосфера»: http://www.atmosphere.net.ua однако по этой ссылке пусто .... в силу этого два вопроса:
1) сеть атмосфера разве еще вообще жива? 2) если да, то как по карте БИСа наливает Креди Агриколь или ОТП ?
IMPRINTER написав:господа, скажите, соглдасно тарифов по Прыбутковому гаманцу снятие в сети "Атмосфера" без комисии и приписка - (10) – актуальний перелік банків-учасників на сайті мережі «Атмосфера»: http://www.atmosphere.net.ua однако по этой ссылке пусто .... в силу этого два вопроса:
1) сеть атмосфера разве еще вообще жива? 2) если да, то как по карте БИСа наливает Креди Агриколь или ОТП ?
не жива с 2016го, однако у некоторых (Сич кажется, или клиринговый - БиС я не пользуюсь) в документах упоминается и на словах вроде как межбанковские договора по нулевым комиссиям остались
на практике все надо проверять - думаю, ОТП нальет как и другим 4к а может и больше, Агриколь на наличку жлобы