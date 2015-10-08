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Сайты по поиску работы/персонала
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 04:46

Работа

Настя Как по мне лучшего сайта по поиску работы не найти. Сходу составляеш резюме, предложения на почту сами сыпетса ты тока выбираеш.
https://ad.admitad.com/g/7628f42e4b08e5 ... a5cb67d12/
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 17:51

Сайт по работе в Украине JobIs

Хочу порекомендовать хороший сайт поиска работы в Украине https://jobis.com.ua/.
На сайте можно бесплатно размещать вакансии и резюме. Все вакансии и резюме проверяются администратором сайта.
По мимо вакансий - работодатель может размещать свои новости и события, а также есть фото галерея компании.
pavelbor
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 05:37

  boris_khiznyak написав:
  nazar_babich20000 написав:Ваша информация немного не актуальна только по той причине, что сейчас в основном люди заинтересованы найти работу за границей где-то в Европе нежели у себя в стране. И объяснять почему все именно так думаю не стоит. Поэтому готов поделиться информацией про то как устроиться на работу за границей.

Отличный сайт! Из раздела "Экономика" аж целых 3 вакансии!
1. Список вакансій оновлюється кожного дня: починаючи з прибирання - закінчуючи працівниками складних операцій на автозаводах
2. Приглашаю инвесторов, креативных людей с Бизнес идеями, разработками, готовым продуктом
3. РОБОТА в Німеччині та Італії. Допомога по дому, Сиділки, Няні. Заробітна плата від 600 євро

Вот и думаю, куда податься: на конвейер или в сиделки?


Мої знайомі радили цей ресурс для пошуку роботи за кордоном: https://polandrevizor.com
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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