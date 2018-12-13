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ЕККО

ЕККО
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ЕККО 2.6 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
42%
5
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
33%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
8%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2016 13:33

Re: ЕККО

ЕККО позбавили ліцензій


На заседании, состоявшемся 7 июня, по результатам внеплановой проверки ЧАО "Страховая компания "Экко", принято решение об аннулировании лицензии на осуществление страховой деятельности по добровольному страхованию жизни, — отмечается в сообщении Нацкомфинуслуг.

Проверка страховщика проводилась по заявлению временного администратора данной компании в период с 23 мая по 3 июня.

После отзыва лицензии временный администратор СК "Экко" продолжит исполнять свои обязанности.

Временный администратор уже получил доступ к счетам СК "Экко" в банках и формирует базу кредиторов компании.

Нацкомфинуслуг подчеркивает, что аннулирование лицензии не освобождает СК "Экко" от необходимости выполнения обязательств по заключенным договорам.

В феврале клиенты страховой компании "Экко" начали жаловаться в Нацкомфинуслуг на исчезновение данной СК. Регулятор также не смог найти СК "Экко". В связи с этим временный администратор СК "Экко" до сих пор работает в помещении Нацкомфинуслуг. | Фориншурер
http://forinsurer.com/news/16/06/13/33936
samvexler
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2016 18:49

Какие новости Что все накрылось медным тазом? ГОворят денег на счкту совсем нет
alyonush-ka
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2016 18:57

какие наши действия кто инициативная группа куда идем что делаем?
alyonush-ka
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2016 09:56

alyonush-ka со страховыми разве есть какой-то смысл бороться?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 11:46

подскажите чем все закончилось?
есть подробности?
zoawlhxc
 
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