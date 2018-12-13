На заседании, состоявшемся 7 июня, по результатам внеплановой проверки ЧАО "Страховая компания "Экко", принято решение об аннулировании лицензии на осуществление страховой деятельности по добровольному страхованию жизни, — отмечается в сообщении Нацкомфинуслуг.
Проверка страховщика проводилась по заявлению временного администратора данной компании в период с 23 мая по 3 июня.
После отзыва лицензии временный администратор СК "Экко" продолжит исполнять свои обязанности.
Временный администратор уже получил доступ к счетам СК "Экко" в банках и формирует базу кредиторов компании.
Нацкомфинуслуг подчеркивает, что аннулирование лицензии не освобождает СК "Экко" от необходимости выполнения обязательств по заключенным договорам.
В феврале клиенты страховой компании "Экко" начали жаловаться в Нацкомфинуслуг на исчезновение данной СК. Регулятор также не смог найти СК "Экко". В связи с этим временный администратор СК "Экко" до сих пор работает в помещении Нацкомфинуслуг. | Фориншурер