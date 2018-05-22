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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:40
Огоо, небойсь парочку джавелинов вы таки продали
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:44
Готовят спецоперацию совместно с СБУ?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:50
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:52
Ага, и в назначении платежа указал:
Предоплата за ПТРК FGM-148 Javelin (2 комплекта)
Купил в Розетке по акционной цене, продал в 2 раза дороже...
Востаннє редагувалось Obval_Defoltovich в Сер 23 тра, 2018 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:53
Опять вышла на дежурство с дружинником Моней шоли? По рассказам Мони на ту группу надежды мало -- могут слинять в кусты в любой момент. Но Моня -- боец, адназначна
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:00
Господа, давайте теперь по теме, а то нас ща всех тут залочат за оффтоп. Интересно, случай с Импринтером в Ощадбанке пока единичный, или еще кому-то средства на карте без предупреждения блокировали?
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:10
Интересует следующий вопрос:
Сумма 2 фонда, валюта, перевод между своими счетами - с карт-счета на депозит, планируется операция онлайн (О24). Предварительно деньги должны упасть на карту с окончившегося депозита. Пройдет ли такой платеж? Не будет вопросов у финмониторинга, лимитов, ограничений - кто сталкивался? Уже вот-вот, а с банка по поводу окончания депозита никто не перезванивал. Точнее, вчера перезванивали, но они увидели только один гривневый депозит 200 грн, который оканчивается в тот же день, а валютный - не увидели. Уже волнуюсь. Но у себя в О24 вижу все.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:30
В таком случае лучше подойти в день окончания депо в отделение или за пару дней (я приходил в день окончания) и сказать курам что бы перевели с депозита/2630 закончившегося на действующий/2630 напрямую безналом путем подписания доп соглашения к заканчивающемуся депозиту, проводка/деньги поступят в день окончания вклада, как по мне от такого варианта два плюса:
1) если вклад в ощаде оканчивается и капает на карту то появится он в О24 только на следующий рабочий день и соответственно вы сможете сделать через О24 перевод на пополнение действующего т.е. если через карту и О24 вы теряете на процентах минимум 1 день, а если день окончания вклада пятница то и все три дня,
2) не должно быть как по мне по определению вопросов у финмониторигна/валютного контроля т.к. сразу видно что деньги ушли/пришли с собственного вклада в банке и до этого они соответственно уже должны были прийти контроль.
P.S. маленькое дополнение, не знаю как сейчас но пару месяцев назад в Одессе такое доп. соглашение можно было сделать только в том отделение в котором открывался заканчивающийся вклад, в другом сказали программа не пропускает идите в отделение в котором открывали заканчивающийся вклад
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:42
Как наблюдения продвигаются?
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:46
Aps, нічого не списалось. Пару коп лежать на карті. Думаю до 25 травня з карти поповнити депо...зробити активність.
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