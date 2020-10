Форуми / Народні рейтинги: Банки,

#<1 ... 1759176017611762 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 500 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 150 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 136 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 21% 105 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 64 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 45 Всього голосів : 500 Додано: Чет 22 жов, 2020 22:24 Re: Ощадбанк Flamingo написав: vadymbanker написав: Абсолютно вы не правы, мышление коммуниста. Абсолютно вы не правы, мышление коммуниста.

Как по мне коммунистические подходы как разчетко просматриваются именно у вас - чего только стоит фраза vadymbanker написав: Как по мне, вполне достаточно двух раз в месяц, больше это уже признаки чего-то не порядочного Как по мне, вполне достаточно двух раз в месяц, больше это уже то есть снимать свои деньги чаще 2 раз в месяц это признаки непорядочности? Это ли не совок?

Идем дальше

vadymbanker написав: Цель банка - ДОХОД, какой бы вид банка он не был: Цель банка - ДОХОД,

Мда - как говорили в рекламе одной жвачки: "Иногда лучше жевать". Цель любого банка не доход, а ПРИБЫЛЬ! Думаю это любой "banker" обязан знать. Можно сколь угодно генерить большой ДОХОД, подстригая пенсов и впаривая оленям страховки, при этом неся огромные расходы на поддержание этого "колосса на глиняных ногах" - и как следствие - награждая своего владельца такими же огромными убытками, за которые приходится в итоге платить всем гражданам Украины.

Ну и чтобы сразу расставить все точки над "ё" - извините, но цель прибыль (для вас "доход") - далеко не у любого банка, как вы ошибочно утверждаете. Например в Законе Украины "О Национальном банке Украины" - четко написано, что прибыль не является целью деятельности НБУ. Так что и тут мимо - есть виды "банок" у которых цели иные.

Идем дальше?

vadymbanker написав: Ощадбанк не благотворительная организация, а коммерческая, он трудоустраивает 35 000 человека Ощадбанк не благотворительная организация, а коммерческая, он трудоустраивает 35 000 человека

Тут вы противоречите сами себе - если цель деятельности банка таки прибыль (ну для вас все еще доход) - и согласно вам же банк - не благотворительная организация - значит он обязан сокращать свои расходы - прежде всего административные и управленческие, в том числе сокращая, а не раздувая штаты. Вы же пропагандируете не коммунистическую идеологию, правда? Значит надо как при капитализме - проанализировать кто как работает (а среди этих 35000 большинство те еще "работнички") - и весь "балласт" на улицу.

И дальше работать над повышением ЭФФЕКТИВНОСТИ, а не сосредотачиваться на большом ВАЛОВОМ доходе при огромных расходах на содержание аппарата. ИМХО надо уходить от "тырения мелочи по карманам" и "стрижки баранов и оленей" на копеечных комиссиях и страховках, к предоставлению реальных платных услуг в т.ч. через проведение АКТИВНЫХ операций. Кстати блокировка всяческими преградами использования клиентами собственных средств - услугой не является в принципе. Нормальные клиенты ведь не идиоты - если они видят "флажки" - то они уйдут, пусть даже попав один раз на комис. Есть множество примеров, когда банки не относятся к клиентам как к "оленям или баранам", а напротив стимулируют вначале привлечение средств клиента, а потом через предоставление ему комплекса нормальных банковских услуг зарабатывают на этих самых услугах. При этом базовые услуги зачастую предоставляются бесплатно. Самый простой пример - в свое время Приват смог подняться за счет развития карточной инфрастуктуры и как раз за счет предоставления дешевых услуг по выпуску и обслуживанию карт (при этом неся существенные затраты на развитие этой системы) - вследствие чего смог и ресурсную базу нарастить и весьма скоро стал зарабатывать на интерчендже столько, что всей БСУ столько и не снилось. Но объективности ради надо признать, что в дальнейшем скурвился и превратился в #зеленалайно.

А что ощАД? Мое самое яркое воспоминание в общении с разными руководителями этого банка (а такого общения в свое время было довольно много - от начальников отделов районных отделений до зампреда правления) такое: одна из управляющий районного (в областном центре) отделения банка как-то разговорилась и жалуясь на жизнь выдала такое: "Навіщо вони нас банком назвали? Ми ж усе життя були сбєркасой - то хай би нас сбєркасой і лишали". И думаю с таким мышлением среди тех 35000 сотрудников - все еще работает ой как много сотрудников "сбєркас" скатертью дорога, завистливые looserы/хейтеры:-) скатертью дорога, завистливые looserы/хейтеры:-) vadymbanker Повідомлень: 608 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 54 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 22:36 mustbe написав: vadymbanker написав: и в скором будущем it сектор и в скором будущем it сектор

Попробовал представить себе айтишников, которые обслуживаются в ощаде.

Вздрогнул, перекрестился.

Оксюморон какой-то ) Попробовал представить себе айтишников, которые обслуживаются в ощаде.Вздрогнул, перекрестился.Оксюморон какой-то )

Відділам клінінг-менеджменту та ґарбед-коллекшену можна там зп видавати. Як альтернатива - карати тих, хто зриває строки, не пише тести, ламає білд чи прод, робить не по ґадлайнах. Відділам клінінг-менеджменту та ґарбед-коллекшену можна там зп видавати. Як альтернатива - карати тих, хто зриває строки, не пише тести, ламає білд чи прод, робить не по ґадлайнах. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4940 З нами з: 18.08.14 Подякував: 218 раз. Подякували: 612 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 22:49 Квесторе_поверніться написав: Лікнеп...як юзати Мій банк.

https://www.oschadbank.ua/ua/yak-vygidno-korystuvatys-kartkou Лікнеп...як юзати Мій банк.

Попробовал представить себе айтишников, которые обслуживаются в ощаде.

Вздрогнул, перекрестился.

Оксюморон какой-то ) Попробовал представить себе айтишников, которые обслуживаются в ощаде.Вздрогнул, перекрестился.Оксюморон какой-то )

Відділам клінінг-менеджменту та ґарбед-коллекшену можна там зп видавати. Як альтернатива - карати тих, хто зриває строки, не пише тести, ламає білд чи прод, робить не по ґадлайнах. Відділам клінінг-менеджменту та ґарбед-коллекшену можна там зп видавати. Як альтернатива - карати тих, хто зриває строки, не пише тести, ламає білд чи прод, робить не по ґадлайнах. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4940 З нами з: 18.08.14 Подякував: 218 раз. Подякували: 612 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 22:49 Квесторе_поверніться написав: Лікнеп...як юзати Мій банк.

https://www.oschadbank.ua/ua/yak-vygidno-korystuvatys-kartkou Лікнеп...як юзати Мій банк.







Перекинул на карту Ощада деньги безналом - получил комиссию в 1%

Вот так Ощад не берет комиссию. А все потому что оказывается он не берет комиссию только для случая описанного во 2м предложении.

И получается 1е предложение является ОБМАНОМ. Перекинул на карту Ощада деньги безналом - получил комиссию в 1%Вот так Ощад не берет комиссию. А все потому что оказывается он не берет комиссию только для случая описанного во 2м предложении.И получается 1е предложение является ОБМАНОМ. DmitryZP Повідомлень: 4012 З нами з: 04.11.11 Подякував: 16 раз. Подякували: 663 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 23:00 DmitryZP написав: Перекинул на карту Ощада деньги безналом - получил комиссию в 1%

Вот так Ощад не берет комиссию. Перекинул на карту Ощада деньги безналом - получил комиссию в 1%Вот так Ощад не берет комиссию.

Це не комісія, а тимчасовий блок.

Як проведеться - розблокується. Це не комісія, а тимчасовий блок.Як проведеться - розблокується. KVV Повідомлень: 560 З нами з: 29.11.18 Подякував: 25 раз. Подякували: 59 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 жов, 2020 23:43 KVV написав: DmitryZP написав: Перекинул на карту Ощада деньги безналом - получил комиссию в 1%

Вот так Ощад не берет комиссию. Перекинул на карту Ощада деньги безналом - получил комиссию в 1%Вот так Ощад не берет комиссию.

Це не комісія, а тимчасовий блок.

Як проведеться - розблокується. Це не комісія, а тимчасовий блок.Як проведеться - розблокується.

Ага...і це тільки на Мою карту. Ага...і це тільки на Мою карту.

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 34834 З нами з: 22.11.13 Подякував: 2 раз. Подякували: 1747 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 жов, 2020 00:00 vadymbanker написав: скатертью дорога, завистливые looserы/хейтеры:-) скатертью дорога, завистливые looserы/хейтеры:-)

Коли закінчуються аргументи, переходять на особистості.

Winners обслуговуються лише в ощаді? У вас крива логіка, точніше, її повна відсутність.

Враховуючи рівень дискусії цього персонажа, можна уявити який рівень управління в банку, в якому він, схоже, займає неостаннє місце. Коли закінчуються аргументи, переходять на особистості.Winners обслуговуються лише в ощаді? У вас крива логіка, точніше, її повна відсутність.Враховуючи рівень дискусії цього персонажа, можна уявити який рівень управління в банку, в якому він, схоже, займає неостаннє місце. Son of Sun Повідомлень: 775 З нами з: 25.04.14 Подякував: 95 раз. Подякували: 102 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 жов, 2020 00:13 Re: Ощадбанк Son of Sun написав: vadymbanker написав: скатертью дорога, завистливые looserы/хейтеры:-) скатертью дорога, завистливые looserы/хейтеры:-)

Коли закінчуються аргументи, переходять на особистості.

Winners обслуговуються лише в ощаді? У вас крива логіка, тобто її повна відсутність.

Враховуючи рівень дискусії цього персонажа, можна уявити який рівень управління в банку, в якому він, схоже, займає неостаннє місце. Коли закінчуються аргументи, переходять на особистості.Winners обслуговуються лише в ощаді? У вас крива логіка, тобто її повна відсутність.Враховуючи рівень дискусії цього персонажа, можна уявити який рівень управління в банку, в якому він, схоже, займає неостаннє місце. Абсолютно прав, я Андрей Григорьевич Пышный, пишу под псевдонимом vadymbanker, в добавок неудачников-хейтеров еще и туповатые тут некоторые форумчане.

Реально тупые люди, не понимают, придираются, плачет по вам банк михайловский, платинум, дельта, ваб, вот те вам нравились...

