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Українські водійські посвідчення після вступу в ЄС...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Добавлено: Пн 13 июл, 2026 05:05
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Водночас українські посвідчення водія, які діють зараз, збережуть чинність тільки на території України після вступу країни до Європейського Союзу.
Дивися повний текст Українські водійські посвідчення після вступу в ЄС діятимуть лише в Україні
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