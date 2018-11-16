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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лис, 2018 20:22
логан1919 написав:
Доброго всем дня. Заканчивается под фонд. Хочется 17.5+ с ежемесячной на 6-12мес. Из доступных банков эксим, мисто и тас ( живу Краматорск). Что посоветуете? Какие нюансы при открытии? Слышал что мисто карточек не даёт, проценты через кассу. Буду благодарен за любую интересную инфу.
А где Вы ТАС нашли? Кстати, Мисто даёт, только ооочень долго карточки. Ещё Укркап гляньте. Ну а что советовать? Если под фонд, то разницы нет, ложите, где удобно. Хотя можете подождать малость, чую, скоро ещё ставки подрастут )) Или мне так хочется просто...
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Додано: Чет 15 лис, 2018 20:46
kreuz написав:
чую, скоро ещё ставки подрастут )) Или мне так хочется просто...
Ну а де НГ-акции?
Вот УкрЭксИм задал тон... ждемс и от других подобного до 1 дек, т.е. +1пп к сёдняшним ставкам
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 15 лис, 2018 21:02
kreuz написав:
А где Вы ТАС нашли?
Слов'янськ там ніби поряд, хіба ні?
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:50
Ferlakur написав: VLADPn написав:
Предложили кэшбек 5% грязными на 30 дней начиная с сегодняшнего. Карта уни полгода пылилась. До 300 гривен. Все на словах. Попробовать попользоваться что-ли???
Это на 30 дней и всё, или каждые 30 дней по (до) 300 грн?
В данном случае каким-то образом выбирают и позвонку включают только на 30 суток. Мне так же из отделения с укором позвонила мадам что не пользуюсь их уни картой и пообещала 5%. Ну месяц попользовался, прошло потом еще недели три. Пишу в чат а24, типа где же обещанные деньги. Теплая поддержка задумалась, потом выдала что для кешбека нужна была другая карта с пейпасом и фото кажется за сто гривен, которую не так просто и выдают и типа кешбека не будет. (Думаю с другой программой перепутала.)Я естественно и не удивился, вечно лажа в этом ломбарде творится и даже не обиделся. Потом прошло несколько часов и вдруг зашли на эту карту уни около 190 грн от абанки с текстом ,,выплата за восстановление связи,,
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:04
klug написав: kreuz написав:
А где Вы ТАС нашли?
Слов'янськ там ніби поряд, хіба ні?
Совершенно верно. 15 км и Славянск)
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:13
логан1919 написав: klug написав: kreuz написав:
А где Вы ТАС нашли?
Слов'янськ там ніби поряд, хіба ні?
Совершенно верно. 15 км и Славянск)
А, финансовый туризм. Хотя это не к ФИДОту в очередь конечно, тут то и интересного не особо много. Диверсификация разве, или что там уникального, чего нет в пешей доступности?
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:13
kreuz написав:
или что там уникального
Это сёдняшний трЭнд
Да и шо такое 15км? мне на работу ток 22.5км кататься
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 17 лис, 2018 11:08
swan forever написав:
Скажите, а бывает тут представитель банка?
Бо здайотся, шо меня нажухали на 10 000 грн.
Ні, тут офПредів не було.
А розкажіть як Вас нажухали...якщо не секрет?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 13:00
Квесторе_поверніться написав:
Ні, тут офПредів не було.
Швидко ви добро забуваєте. Був представник
, доволі активний, але безвісті зник у лютому, тому зараз краще одразу на гарячку, або слати листи на юр. адресу.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 13:34
klug написав: Квесторе_поверніться написав:
Ні, тут офПредів не було.
Швидко ви добро забуваєте. Був представник
, доволі активний, але безвісті зник у лютому, тому зараз краще одразу на гарячку, або слати листи на юр. адресу.
Каюсь, добро слід памятати, а зло прощати і забувати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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