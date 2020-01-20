Вибив киш-миш за реферальне посилання за !!! липень минулого року
декілька заявок і тд
ломбард
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 17:29
Re: А-Банк
Вибив киш-миш за реферальне посилання за !!! липень минулого року
декілька заявок і тд
ломбард
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Пон 20 січ, 2020 18:09
Поздравляю, коллега! Я то думал, что мое "выбивание" июньской рефералки с выплатой в конце октября - это рекорд, а теперь вижу, что это не то что не рекорд вовсе, а так "короткая задержка" .
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Пон 20 січ, 2020 21:32
не може бути
діліться досвідом
пишіть великим буквами золотою фарбою
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 20 січ, 2020 22:19
Re: А-Банк
Дякую друже. ВИ вз1рець.
Тут в Ашечке был у меня перелимит по Фонду, то я все в норму привел, перезалил на столбы и влез обратно в Фонд. Вот только излишки по 1000 грн за раз снимал с банкомата Привата. Долго и нудно, но деньга теперь греет сердечко и никакое ВА деньгу не уведет.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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