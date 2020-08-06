chipmunk написав:Так карти халявні... А 9 то небагато, в мене 20, в інших колег ще більше, аби жерти не просили
Ага, потом ехай через 3-4 года перевыпускай всю эту пачку карт. Я сделал себе и жене почти все кэшбэчные карты (2 Альфы, 2 Юнекса, Пудра, Форвард и т.д.) и карты под % и валютообмен (Альфа, ТАС). Осталось в планах КБ Вайт и возможно Аккорд. Карты без кэшбэка особо не интересуют, а так я постепенно дополняю комплект по мере необходимости и по мере изучения новых для себя продуктов.
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velvet все так но есть и минусы: - стягивание чужим р2р платное; - свой исходящий р2р они через МПС подтверждают дольше чем иные банки - я в свое время попал на маленький овер, когда на выходных пополнил алкиного максимку через толкалку пумбы и тут же сделал покупку. В итоге пумбовское р2р провелось на день позже чем покупка, а поскольку максимкин лимит был выкушан почти в 0, случился овер. При аналогичных ситуациях с моней, фарсом подобного безобразия не возникало
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0