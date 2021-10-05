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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1962196319641965

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:20

Re: А-Банк

  ShtormK написав:Мы уже отреагировали:
https://finance.ua/cards/cashback-czto- ... -v-dekabre
Внизу добавили по А-банку.

Там не много не так как Вы написали. Да банк откорректировал %%. Но не всем. И оставил %% по старому не только тем кто выбрал категории утром. У меня по одному акку проценты уменьшились, а по второму - осталось как было хотя категории утром не выбирались. В общем какой-то выборочный подход по непонятному алгоритму (по обоим аккам карты на полке)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 09:21

  ShtormK написав:
  Amid написав:За вечрашний вечер % по КБ подусох. Я то и так не планировал в этом месяце зелёной пользоваться, но тенденция интересна.
Было - стало (за свои)

продукты 2-1
Одежда и обувь 4-2
Животные 5-4
Цветы 10-7
Такси (5), Кафе и рестораны (3) так и остались.
Кино не помню сколько было, сейчас 10.

Кино было 20, стало 10. Мы уже отреагировали:
https://finance.ua/cards/cashback-czto- ... -v-dekabre
Внизу добавили по А-банку.
Животные вроде и были, и остались 4...

У меня кино и сейчас показывает 20%. Категории я ещё не выбрал.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 10:53

Re: А-Банк

Так пробивало дно тільки #Зеленелайно.

Ну що ж, тепер з'явився #Зеленийпонос!!! :(
V2
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 11:14

в Шапито как в Шапито :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 19:45

sergia, от 1к грн пополняй в ТСО Привата и А-Банк компенсирует полностью комиссию кешбеком.[/quote]]]]]] да ,компенсируют. Однако я за ноябрь уже два раза столкнулся с не начислением. Решается через неделю после заявы в отделении с фотом чека. Первый раз около сотки второй 12 (правда не заявлял ещё). Подозреваю может внимание финанс фюрер оказывает ,хотя больше 150-ти в месяц не катаю .
Митяйка
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 21:07

завтра уже наступило

"в мене все як було , було 2 то і зосталось 2.
завтра перевірю, куплю что нить не нужное и сьем его"
Посетил сегодня местний гадюшник , скупился там хлеба и яиц на более 80 грн , кебека натикало 1,71 , то есть 2% как и должно бить присутствует.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 21:40

  velvet написав:
  ShtormK написав:
  Amid написав:За вечрашний вечер % по КБ подусох. Я то и так не планировал в этом месяце зелёной пользоваться, но тенденция интересна.
Было - стало (за свои)

продукты 2-1
Одежда и обувь 4-2
Животные 5-4
Цветы 10-7
Такси (5), Кафе и рестораны (3) так и остались.
Кино не помню сколько было, сейчас 10.

Кино было 20, стало 10. Мы уже отреагировали:
https://finance.ua/cards/cashback-czto- ... -v-dekabre
Внизу добавили по А-банку.
Животные вроде и были, и остались 4...

У меня кино и сейчас показывает 20%. Категории я ещё не выбрал.


Теж порізали
продукти 1-1
Одяг 2-1...
коротше все, що на -2, що -1
мазафака - на полку.
Прораб
 
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