RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1963196419651966

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 16:21

  Игорь Алексеевич написав:а вернули кому то урезку лимита по карте?
у меня было налито 65 штук.
в прошлом месяце опустили лимит до 12 тыс. из них погашение на ноябрь кредитки 7тыс. на декабрь 5 тыс.
погасил в конце ноября 7 тыс.
снизили лимит до 5тыс. которые я должен погасить до 31 лекабря , т.е кредитка под 000 выходит.((

пользуюсь сейчас кредиткой Моно и Пумб.
подскажите какой кредиткой еще можно пользоваться.
критерии основные - сеть терминалов ее пополнения без комис.

Вернули. Через две недели после среза. Срезали без причины, вернули сами без обращений и т.д.
Hemi
 
Повідомлень: 141
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 16:30

  Hemi написав:
  Игорь Алексеевич написав:а вернули кому то урезку лимита по карте?
у меня было налито 65 штук.
в прошлом месяце опустили лимит до 12 тыс. из них погашение на ноябрь кредитки 7тыс. на декабрь 5 тыс.
погасил в конце ноября 7 тыс.
снизили лимит до 5тыс. которые я должен погасить до 31 лекабря , т.е кредитка под 000 выходит.((

пользуюсь сейчас кредиткой Моно и Пумб.
подскажите какой кредиткой еще можно пользоваться.
критерии основные - сеть терминалов ее пополнения без комис.

Вернули. Через две недели после среза. Срезали без причины, вернули сами без обращений и т.д.


а вы др. продуктами банка пользуетесь?
они мне постоянно звонят про кредиты и депозиты. отвечаю мне ничего не надо. просрочек по кредитке тоже не было никогда. 2 раза в прошлом году пользовался кэшем 5% по покупке орг.техники в сети магаз. МОЙО.
может я им не подхожу по их параметрам хорошего клиента :roll: ??
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5332
З нами з: 13.09.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 16:43

  Игорь Алексеевич написав:а вы др. продуктами банка пользуетесь?
они мне постоянно звонят про кредиты и депозиты. отвечаю мне ничего не надо. просрочек по кредитке тоже не было никогда. 2 раза в прошлом году пользовался кэшем 5% по покупке орг.техники в сети магаз. МОЙО.
может я им не подхожу по их параметрам хорошего клиента :roll: ??

Депо. Но самое смешное, что срезали на следующий день после его автопролонгации. Кешбек как всегда, ничем не отличается от обычной моей активности. Кредлимитом не пользуюсь вообще. Логики в их действиях не увидел
Hemi
 
Повідомлень: 141
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 16:44

Игорь Алексеевич
Хамелеон від Альфи
greenozon
 
Повідомлень: 12186
З нами з: 01.06.14
Подякував: 213 раз.
Подякували: 998 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 20:53

  greenozon написав:Игорь Алексеевич
Хамелеон від Альфи

У яких розповсюджених мережах терміналів можна поповнити без комісії: Тінкофф, Сбер, QIWI?
klug
 
Повідомлень: 6391
З нами з: 18.08.14
Подякував: 278 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 гру, 2021 21:26

спасибо всем.))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5332
З нами з: 13.09.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 09:18

Re: А-Банк

  Goodman написав:Посетил сегодня местний гадюшник , скупился там хлеба и яиц на более 80 грн , кебека натикало 1,71 , то есть 2% как и должно бить присутствует.


2% грязних за свої і так не дуже приваблювали, якщо є через еко-альфу з розстрочками то це еквівалент 5%, або через онлайн замовлення з КБО ідеї теж 5% грязними.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4722
З нами з: 19.04.12
Подякував: 73 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:09

НБУ помахав пальчиком на банк

https://finclub.net/ua/news/nbu-oshtraf ... rynhu.html
greenozon
 
Повідомлень: 12186
З нами з: 01.06.14
Подякував: 213 раз.
Подякували: 998 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1963196419651966
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: temjap4, Искатель і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 10128, 10129, 10130
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
101294 13344620
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 15:33
ingtrans
Идея Банк 1 ... 259, 260, 261
clientage » Чет 02 січ, 2020 00:52
2602 59298
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 14:11
Hotab
Юнекс Банк 1 ... 309, 310, 311
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
3103 360199
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 гру, 2021 13:28
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34888)
06.12.2021 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.