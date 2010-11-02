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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 гру, 2021 16:21
Игорь Алексеевич написав:
а вернули кому то урезку лимита по карте?
у меня было налито 65 штук.
в прошлом месяце опустили лимит до 12 тыс. из них погашение на ноябрь кредитки 7тыс. на декабрь 5 тыс.
погасил в конце ноября 7 тыс.
снизили лимит до 5тыс. которые я должен погасить до 31 лекабря , т.е кредитка под 000 выходит.((
пользуюсь сейчас кредиткой Моно и Пумб.
подскажите какой кредиткой еще можно пользоваться.
критерии основные - сеть терминалов ее пополнения без комис.
Вернули. Через две недели после среза. Срезали без причины, вернули сами без обращений и т.д.
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 16:30
Hemi написав: Игорь Алексеевич написав:
а вернули кому то урезку лимита по карте?
у меня было налито 65 штук.
в прошлом месяце опустили лимит до 12 тыс. из них погашение на ноябрь кредитки 7тыс. на декабрь 5 тыс.
погасил в конце ноября 7 тыс.
снизили лимит до 5тыс. которые я должен погасить до 31 лекабря , т.е кредитка под 000 выходит.((
пользуюсь сейчас кредиткой Моно и Пумб.
подскажите какой кредиткой еще можно пользоваться.
критерии основные - сеть терминалов ее пополнения без комис.
Вернули. Через две недели после среза. Срезали без причины, вернули сами без обращений и т.д.
а вы др. продуктами банка пользуетесь?
они мне постоянно звонят про кредиты и депозиты. отвечаю мне ничего не надо. просрочек по кредитке тоже не было никогда. 2 раза в прошлом году пользовался кэшем 5% по покупке орг.техники в сети магаз. МОЙО.
может я им не подхожу по их параметрам хорошего клиента
??
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 16:43
Игорь Алексеевич написав:
а вы др. продуктами банка пользуетесь?
они мне постоянно звонят про кредиты и депозиты. отвечаю мне ничего не надо. просрочек по кредитке тоже не было никогда. 2 раза в прошлом году пользовался кэшем 5% по покупке орг.техники в сети магаз. МОЙО.
может я им не подхожу по их параметрам хорошего клиента
??
Депо. Но самое смешное, что срезали на следующий день после его автопролонгации. Кешбек как всегда, ничем не отличается от обычной моей активности. Кредлимитом не пользуюсь вообще. Логики в их действиях не увидел
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 16:44
Игорь Алексеевич
Хамелеон від Альфи
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 20:53
greenozon написав:Игорь Алексеевич
Хамелеон від Альфи
У яких розповсюджених мережах терміналів можна поповнити без комісії: Тінкофф, Сбер, QIWI?
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Додано: П'ят 03 гру, 2021 21:26
спасибо всем.))
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Додано: Суб 04 гру, 2021 09:18
Goodman написав:
Посетил сегодня местний гадюшник , скупился там хлеба и яиц на более 80 грн , кебека натикало 1,71 , то есть 2% как и должно бить присутствует.
2% грязних за свої і так не дуже приваблювали, якщо є через еко-альфу з розстрочками то це еквівалент 5%, або через онлайн замовлення з КБО ідеї теж 5% грязними.
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:09
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Додано: Сер 08 гру, 2021 17:08
Ребята, кто имеет опыт отправки СЭПов в такое время, отправят сегодняшним днём на другой банк? Или все зависит от того банка? В моем случае хочу отправить на Форвард.
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