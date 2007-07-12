greenozon написав:ого нехіло так
Програма лояльності
Кешбек до 20% на обрані категорії.
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ciCode.pdf
Та лаана. Так шо книги тута покупать будим?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:27
Та лаана. Так шо книги тута покупать будим?
Додано: П'ят 10 гру, 2021 18:06
Приколисты в Абанке, так pdf назвать
Додано: П'ят 10 гру, 2021 19:09
Это на декабрь. Пока будет та тыща, пока определятся с её использованием проценты кешбека могут уменьшиться.
Додано: П'ят 10 гру, 2021 22:57
Re: А-Банк
Додано: Вів 14 гру, 2021 21:12
Абанк подтянул ПО , не успел в кассе пополнить зеленую , как менеджер в зале знает твое имя отчество и с нуля зачитивает предложение о кредитовании наличними 150К, потом предлагает Епитримку и контроль штрафов и вик впроваджень. О-чу-меть.
Додано: Сер 15 гру, 2021 16:09
Кешбек же не начисляется на зарубежных сайтах, например AliExpress, iHerb?
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