RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1965196619671968

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:27

  greenozon написав:ого нехіло так

Програма лояльності
Кешбек до 20% на обрані категорії.
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ciCode.pdf

Та лаана. Так шо книги тута покупать будим?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1476
З нами з: 05.05.21
Подякував: 91 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 18:06

  greenozon написав:ого нехіло так

Програма лояльності
Кешбек до 20% на обрані категорії.
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ciCode.pdf

Приколисты в Абанке, так pdf назвать :)
velvet
 
Повідомлень: 4118
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 19:09

  greenozon написав:ого нехіло так

Програма лояльності
Кешбек до 20% на обрані категорії.
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ciCode.pdf

Это на декабрь. Пока будет та тыща, пока определятся с её использованием проценты кешбека могут уменьшиться.
Порт
 
Повідомлень: 832
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 22:57

Re: А-Банк

  Amethyst написав:Та лаана. Так шо книги тута покупать будим?


єто один из вариантов, первий в приоритете - найти ФОПа и договорится за монетизацию.
если нет - то вариант Б , купить бумаги и сдать в макулатуру - хоть гривен 100 наколядуется и то хорошо.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4771
З нами з: 23.11.14
Подякував: 717 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:12

Абанк подтянул ПО , не успел в кассе пополнить зеленую , как менеджер в зале знает твое имя отчество и с нуля зачитивает предложение о кредитовании наличними 150К, потом предлагает Епитримку и контроль штрафов и вик впроваджень. О-чу-меть.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4771
З нами з: 23.11.14
Подякував: 717 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:09

Кешбек же не начисляется на зарубежных сайтах, например AliExpress, iHerb?
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 865
З нами з: 22.04.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:50

  lloydbanksua написав:Кешбек же не начисляется на зарубежных сайтах, например AliExpress, iHerb?

ні
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3603
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 06:46

При снятии наличных в кассе супермаркета комиссия за кредитные списывается? И идет ли в счет льготного юзания?
Slx
 
Повідомлень: 956
З нами з: 23.07.18
Подякував: 305 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1965196619671968
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hemi і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Піреус Банк МКБ 1 ... 139, 140, 141
Модератор » Сер 20 тра, 2009 14:30
1400 386505
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 гру, 2021 00:03
cohan
Альфа-Банк 1 ... 10156, 10157, 10158
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
101577 13426478
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 гру, 2021 00:01
cohan
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 60, 61, 62
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
611 194980
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 гру, 2021 12:32
asteriks

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34978)
16.12.2021 08:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.