Абанк подтянул ПО , не успел в кассе пополнить зеленую , как менеджер в зале знает твое имя отчество и с нуля зачитивает предложение о кредитовании наличними 150К, потом предлагает Епитримку и контроль штрафов и вик впроваджень. О-чу-меть.
Slx написав:При снятии наличных в кассе супермаркета комиссия за кредитные списывается? И идет ли в счет льготного юзания?
Данные на этот счет есть разные, так что достоверно установить можно, только попробовав на практике. Мне повезло, я не хотел так делать, просто ошибся при выборе карты в GooglePay, и снял на кассе с карты, с которой должна была быть комиссия за снятие наличных. Но, на удивление, это прошло как единая операция покупки, которая даже впоследствии не раздвоилась на покупку и снятие, как бывает в других случаях, и прошла без комиссии даже с кредитных средств.
Правда, это была карта БВР, т.е. по сути самого "Сильпо", не исключено, что свои карты они по-другому обрабатывают.