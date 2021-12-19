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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1965196619671968

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:27

  greenozon написав:ого нехіло так

Програма лояльності
Кешбек до 20% на обрані категорії.
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ciCode.pdf

Та лаана. Так шо книги тута покупать будим?
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 18:06

  greenozon написав:ого нехіло так

Програма лояльності
Кешбек до 20% на обрані категорії.
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ciCode.pdf

Приколисты в Абанке, так pdf назвать :)
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 19:09

  greenozon написав:ого нехіло так

Програма лояльності
Кешбек до 20% на обрані категорії.
https://conditions-and-rules.a-bank.com ... ciCode.pdf

Это на декабрь. Пока будет та тыща, пока определятся с её использованием проценты кешбека могут уменьшиться.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 22:57

Re: А-Банк

  Amethyst написав:Та лаана. Так шо книги тута покупать будим?


єто один из вариантов, первий в приоритете - найти ФОПа и договорится за монетизацию.
если нет - то вариант Б , купить бумаги и сдать в макулатуру - хоть гривен 100 наколядуется и то хорошо.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:12

Абанк подтянул ПО , не успел в кассе пополнить зеленую , как менеджер в зале знает твое имя отчество и с нуля зачитивает предложение о кредитовании наличними 150К, потом предлагает Епитримку и контроль штрафов и вик впроваджень. О-чу-меть.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:09

Кешбек же не начисляется на зарубежных сайтах, например AliExpress, iHerb?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:50

  lloydbanksua написав:Кешбек же не начисляется на зарубежных сайтах, например AliExpress, iHerb?

ні
wolt450
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 06:46

При снятии наличных в кассе супермаркета комиссия за кредитные списывается? И идет ли в счет льготного юзания?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 21:27

  Slx написав:При снятии наличных в кассе супермаркета комиссия за кредитные списывается? И идет ли в счет льготного юзания?

Данные на этот счет есть разные, так что достоверно установить можно, только попробовав на практике.
Мне повезло, я не хотел так делать, просто ошибся при выборе карты в GooglePay, и снял на кассе с карты, с которой должна была быть комиссия за снятие наличных. Но, на удивление, это прошло как единая операция покупки, которая даже впоследствии не раздвоилась на покупку и снятие, как бывает в других случаях, и прошла без комиссии даже с кредитных средств.

Правда, это была карта БВР, т.е. по сути самого "Сильпо", не исключено, что свои карты они по-другому обрабатывают.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 10:36

  Goodman написав:Абанк подтянул ПО , не успел в кассе пополнить зеленую , как менеджер в зале знает твое имя отчество

Теж таке помітив, і не тільки в касі, термінал так само моніториться.
KVV
 
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