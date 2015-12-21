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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:09
KVV написав: Goodman написав:
Абанк подтянул ПО , не успел в кассе пополнить зеленую , как менеджер в зале знает твое имя отчество
Теж таке помітив, і не тільки в касі, термінал так само моніториться.
так уже давно такое , с месяц точно (отделение возле стадиона Динамо , Киев)
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Додано: Сер 22 гру, 2021 09:00
KVV написав: Goodman написав:
Абанк подтянул ПО , не успел в кассе пополнить зеленую , как менеджер в зале знает твое имя отчество
Теж таке помітив, і не тільки в касі, термінал так само моніториться.
отмена пролонгации то же мониторится звонком - зачем ? мы же хорошие
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